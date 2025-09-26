Gastrocheck: Café Frech in Renningen

Symbolbild - Pixabay / gemeinfrei / GabiSanda

Von Alexander Kappen

Renningen bei Leonberg. Das größte Café in Renningen. Der Reporter ist hier ab und zu mal zu Gast. Voll verglast hat man gute Sicht auf das Zentrum von Renningen. Hier gibt es leckered Frühstück, Suppen und auch Semmelknödel in Pilzsauce. Frisch gepresster Orangensaft sorgt für wichtige Vitamine.

Die „Renninger Pause“ ist eins der Frühstücke die auf der Speisekarte stehen. Rührei, Brot, Wurst, Käse und vieles mehr stillt den Hunger und macht Spaß.

Der Reporter mag vor allem den Cappucino, den frisch gepressten O-Saft und die Broccoli-Suppe.

Es gibt hier zwei 4er-Plätze Couchartig, die immer als erstes reserviert werden. Der Reporter ist froh wenn er hier einen Platz findet.

Der Service besteht aus rein weiblichem Personal. Jung, alt, blond, braun-Haarig – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei…

Auch draußen sitzt man schön. Drinnen sind etwas 40 Plätze und draußen etwas 30 weitere.

Das Ambiente ist ausbaufähig.

Hermann Frech GmbH & Co – Hermann Frech – ihr Bäcker un d Konditor seit 4 Generationenin Böblingen

Essen: 4 Sterne

Service: 4 Sterne

Ambiente: 3 Sterne