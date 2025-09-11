Stuttgart Journal

Filmtipps: Neue hippe Serien und Filme

Sep. 11, 2025
cottonbro studio / pexels

Im Netz gibt es Dutzende Streamingdienste und Mediatheken. Wir zeigen welche Filme sich zu schauen wirklich lohnen. Der SJ Reporter sieht sich auch als „Filmfreak“ und verfolgt seit einigen Jahrzehnten den Movie-Markt genauestens…

Von Alexander Kappen

Der Helikopter-Coup“ auf Netflix. Schwedische Krimi Serie, die auf realen Geschehnissen beruht. 8 Folgen. Super spannend und mit dem etablierten schwedischen Krimi-Personal, das man aus anderen schwedischen Serien wie „Schnelles Geld“ kennt. Mithilfe eines Hubschraubers wollen fünf Räuber ein Gelddepot ausrauben. Sie landen auf dem Dach des Hochhauses und mithilfe von Leitern gehen Sie rein und erbeuten 39 Millionen Kronen das sind 3,9 Millionen Euro.

„A Model Family“ auf Netflix. Koreanische Krimi-Serie. Ein Familienvater entdeckt bei einer Autofahrt einen gecrashtes Auto. Darin befinden sich 2 Leichen und ein Sack Geld. Er versteckt das Geld und vergräbt die Leichen in seinem Garten. Spannende Serie, die zwar leicht Komödienhaft daher kommt aber eine ernsthafte Krimi-Serie darstellt. Auch der Trailer ist auf englisch da es eine deutsche Version nicht gibt.

