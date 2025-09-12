Neue Must-Sees: Frische Kinohits im Heimkino

Anete Lusina / Pexels

Im Netz gibt es Dutzende Streamingdienste und Mediatheken. Wir zeigenwelche Filme sich zu schauen wirklich lohnen. Der SJ Reporter sieht sich auchals „Filmfreak“ und verfolgt seit einigen Jahrzehnten den Movie-Marktgenauestens…Heute mal 2 ganz sichere „Bänke“, die beide für mehrere Oscars nominiertwurden…

Von Alexander Kappen

„No Country for Old Men“ – 2 Std 2 Min. / ab 16 J. / 2007 Krimi-Thriller der besonderen Art. Erinnert an „Pulp Fiction“, ein Regisseur dem man anmerkt dass er Filme liebt und lebt, ein Filmfreak eben… Tolle Bilder der amerikanischen Wüste und auch tolle Dialoge.

Inhalt: Ein Wilderer entdeckt beim Jagen in der Wüste einen missglückten Drogendeal. Viele Tote und ein Koffer voller Geld. Den nimmt er an sich und die Jagd beginnt… Auf ihn und den Koffer, der einen Sender hat, mit dem der „Bolzenschuss-Killer“ ihn schnell auffinden kann. Absoluter Film-Klassiker der allerobersten Liga! Gewann 4 Oscars! Auch als bester Film!

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

„Prisoners“ auf Netflix, Thriller, 2013, ab 16 J. ungefähr 2 Std 30 Min, die aber nie langweilig werden!!! Jake Gyllenhaal als Kommissar der den Fall löst, aber es gibt dennoch drei Tote! 2 jungen Mädchen werden am hellichten Tag entführt.

Die Spur führt zu einem geistig behinderten jungen Mann, der in einem Wohnmobil unterwegs war. Es handelt sich um christliche Fanatiker, die selbst jungen Kinder verloren hatten und nun einen Krieg gegen die Schöpfung führen. Brutale Spannung!

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.