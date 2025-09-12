Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Neue Must-Sees: Frische Kinohits im Heimkino

Sep. 12, 2025
Anete Lusina / Pexels

Im Netz gibt es Dutzende Streamingdienste und Mediatheken. Wir zeigenwelche Filme sich zu schauen wirklich lohnen. Der SJ Reporter sieht sich auchals „Filmfreak“ und verfolgt seit einigen Jahrzehnten den Movie-Marktgenauestens…Heute mal 2 ganz sichere „Bänke“, die beide für mehrere Oscars nominiertwurden…

Von Alexander Kappen

„No Country for Old Men“ – 2 Std 2 Min. / ab 16 J. / 2007 Krimi-Thriller der besonderen Art. Erinnert an „Pulp Fiction“, ein Regisseur dem man anmerkt dass er Filme liebt und lebt, ein Filmfreak eben… Tolle Bilder der amerikanischen Wüste und auch tolle Dialoge.

Inhalt: Ein Wilderer entdeckt beim Jagen in der Wüste einen missglückten Drogendeal. Viele Tote und ein Koffer voller Geld. Den nimmt er an sich und die Jagd beginnt… Auf ihn und den Koffer, der einen Sender hat, mit dem der „Bolzenschuss-Killer“ ihn schnell auffinden kann. Absoluter Film-Klassiker der allerobersten Liga! Gewann 4 Oscars! Auch als bester Film!

Der Inhalt ist nicht verfügbar.
Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

„Prisoners“ auf Netflix, Thriller, 2013, ab 16 J. ungefähr 2 Std 30 Min, die aber nie langweilig werden!!! Jake Gyllenhaal als Kommissar der den Fall löst, aber es gibt dennoch drei Tote! 2 jungen Mädchen werden am hellichten Tag entführt.

Die Spur führt zu einem geistig behinderten jungen Mann, der in einem Wohnmobil unterwegs war. Es handelt sich um christliche Fanatiker, die selbst jungen Kinder verloren hatten und nun einen Krieg gegen die Schöpfung führen. Brutale Spannung!

Der Inhalt ist nicht verfügbar.
Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Ähnlicher Beitrag

Journal Magazin Topnews

Filmtipps: Neue hippe Serien und Filme

Sep. 11, 2025
Journal Magazin Topnews

Ausbildungsmarkt in Baden-Württemberg bleibt angespannt: Bewerbermangel verstärkt sich

Sep. 10, 2025
Journal Magazin Topnews

Neues vom Max Eyth See – Kolumne

Sep. 9, 2025

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

Neue Must-Sees: Frische Kinohits im Heimkino

12. September 2025
Journal Magazin Topnews

Filmtipps: Neue hippe Serien und Filme

11. September 2025
Journal Magazin Topnews

Ausbildungsmarkt in Baden-Württemberg bleibt angespannt: Bewerbermangel verstärkt sich

10. September 2025
Journal Magazin Topnews

Neues vom Max Eyth See – Kolumne

9. September 2025

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen