Filmtipps: Neue hippe Serie und Filme

Im Netz gibt es Dutzende Streamingdienste und Mediatheken. Wir zeigenwelche Filme sich zu schauen wirklich lohnen.

Von Alexander Kappen

„Sneaky Pete“ auf Netflix. Krimi-Serie im Komödienstil aber nicht überdreht sondern noch ernsthaft genug, dass man es gut ansehen kann. Mit „Breakin Bad´“ Superstar Bryan Cranston, der einen Gangsterboss spielt, an dem sich „Sneaky Pete“ rächen will. Weil wegen ihm saß er drei Jahre im Knast.

Pete ist ein Trickbetrüger, der die Identität seines Zellengenossen annimmt und sich bei dessen Familie einschleicht, um den Tresor im Familienunternehmen zu knacken. Mehrere Staffeln mit einzeln abgschnittenen Themen.

„Spieleabend“ – Komödie auf Netflix. Einige Schauspieler vom Film „Nightlife“ dabei. Im Berliner Park lernen sich 2 Hundebesitzer kennen. Sie ist Fotografin, er ist Rad- Shop-Betreiber. Sie werden ein Paar und sie lädt ihn zu einem Spieleabend im Berlinger Edel-Stadtteil Grunewald ein.

Dort geht es dann drunter und drüber. Unter anderem ein Tischtennis-Match komplett nackt. Am Ende geht es dann im Berliner Zoo im Tigerkäfig weiter mit den Abenteuern. Total Kino-Geeignet und sehr gut anzusehen… Gute Besetzung: Edin Hasanovic (bekannt aus vielen Krimis), Axel Stein und Anna Maria Mühe (Das sind alles deutsche Schauspieler aus der ersten Garde)

