Silent Disco Festival of Music in Ludwigsburg: Tanzparty mit drei Kanälen und neun Genres

Andrea Piacquadio / Pexels

Am Samstag, den 6. September 2025, lädt das Hi.Francky im Ludwigsburger Areal zum „Silent Disco Festival of Music“ ein. Bei freiem Eintritt und moderaten Kopfhörergebühren erwartet die Besucher eine einzigartige Open-Air-Party mit vielfältiger Musik, kühlen Getränken und Freizeitangeboten.

Dirk Meyer (kai)

Das Festival beginnt um 18:30 Uhr und dauert bis etwa 23:00 Uhr. Die Teilnehmer erhalten vor Ort spezielle Silent-Disco-Kopfhörer, über die sie zwischen drei verschiedenen Musikkanälen wechseln können. Jeder Kanal ist farblich markiert – Blau, Rot und Grün – und steht für ein eigenes Musikgenre, das alle 90 Minuten wechselt. Insgesamt sind neun verschiedene Genres vertreten, von aktuellen Pop-Hits bis hin zu Musik aus den 90er Jahren.

Musik, Atmosphäre und Aktivitäten

Die Veranstaltung findet im Freien statt, wobei die Location teils überdacht und windgeschützt ist. Das Areal bietet ausreichend Platz zum Tanzen und Entspannen. Neben der Musik sorgt eine Auswahl an kühlen Getränken und Snacks für das leibliche Wohl der Gäste. Zusätzlich können sich Besucher bei verschiedenen Spielen wie Tischtennis, Tischkicker und Basketball vergnügen.

Kinderfreundliche Veranstaltung

Kinder unter 12 Jahren sind in Begleitung mindestens eines Elternteils kostenlos willkommen. Für die jungen Gäste gibt es um 18:30 Uhr einen eigenen Musikkanal mit „Pop 4 Kids“ und „Girlie Pop“. Währenddessen können die Erwachsenen auf dem dritten Kanal „Best of 90s“ hören und tanzen. Damit ist die Veranstaltung familienfreundlich und bietet für verschiedene Altersgruppen passende Unterhaltung.

Organisatorisches und Teilnahme

Der Eintritt zum Franck Areal ist frei, die Teilnahme an der Silent-Disco-Party kostet 10 Euro für die Nutzung der Kopfhörer. Zusätzlich müssen vor Ort 20 Euro Pfand in bar hinterlegt werden, das bei der Rückgabe der Kopfhörer erstattet wird.

Die Kombination aus Musikvielfalt, Open-Air-Atmosphäre und Freizeitaktivitäten macht das Silent Disco Festival of Music zu einem besonderen Ereignis für Musikliebhaber in der Region.