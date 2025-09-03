Stuttgart Journal

Mobilität in der Region Stuttgart bleibt überwiegend auf Pkw ausgerichtet

Sep. 3, 2025

Die Mobilität in der Region Stuttgart hat sich in den letzten Jahren verändert: Es werden weniger Wege zurückgelegt, Fußverkehr nimmt zu, dennoch dominiert der motorisierte Individualverkehr weiterhin den Alltag.

Dirk Meyer (kai)

Die Ergebnisse der Haushaltsbefragung „Mobilität in Deutschland“ (MiD 2023) für die Region Stuttgart zeigen, dass die Anzahl der täglichen Wege und die zurückgelegte Strecke pro Person zurückgegangen sind.

Ein wichtiger Faktor hierfür ist der vermehrte Einsatz von Homeoffice, der die beruflichen Wege reduziert. Freizeitwege gewinnen an Bedeutung, während Einkaufs- und Erledigungsfahrten abnehmen, was auch durch den Ausbau von Online-Angeboten erklärt wird.

Entwicklung der Verkehrsmittelwahl

Der Anteil der Fußwege ist von 23 auf 27 Prozent gestiegen, der Radverkehr verzeichnet nur eine geringe Steigerung. Der öffentliche Nahverkehr bleibt stabil bei 12 Prozent, während der Pkw weiterhin 70 Prozent der Verkehrsleistung ausmacht. Trotz leichter Verschiebungen bleibt die Region stark autozentriert.

Zukünftige Erhebungen und Infrastrukturplanung

Für 2025 plant der Verband Region Stuttgart eine weitere detaillierte Erhebung zum Mobilitätsverhalten. Die Ergebnisse sollen als Grundlage dienen, um die Verkehrsinfrastruktur an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Ein umfassender Bericht wird für das Frühjahr 2026 erwartet.

