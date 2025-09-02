Stuttgart Journal

Stream it – Neue Streaming-Highlights im Check

Sep. 2, 2025
Anete Lusina / Pexels

Von Alexander Kappen

Krimi-Serie „Crooks“ auf Netflix: Mit Frederick Lau (4 Blocks, die Welle…). Er spielt einen Schlüsseldienstler, der früher Einbrüche gemacht hat. Nun meldet sich die alte Gang und zwingt ihn zu einem Raub einer Goldmünze. Der arabische Clan, der die Münze zunächst in einem Museum geraubt hat ist nun natürlich hinter ihm her. Zudem kommt er auch Kriminellen Rotlichtlern aus Wien in die Quere. Die Flucht führt ihn nach Marseille. 8 spannende Folgen. Gesamte deutsche Krimi-Elite am Start von der Serie „4 Blocks“ und Co. TOP!

Netflix hat zudem verkündet, dass eine 2. Staffel produziert wird. Aufgrund des großen Erfolgs!

Actionfilm „Hunting with Tigers“ auf Amazon Prime.

Malik, ein junger Pariser Gauner, erfährt, dass sein Stiefvater Serge, ein berühmter Bankräuber, zusammen mit seinen Komplizen festgenommen wurde. Während des Prozesses wird Malik von Iris, der Anwältin des Angeklagten Chérif, darum gebeten, einen riskanten Raub zu begehen – im Gegenzug für die Freiheit von Serge und ihrem Mandanten. Nun muss Malik Chérifs frühere Partner wieder zusammenbringen.

Supergeile Action! Rasant, spannend, Top! Trailer nur auf französisch aber spricht für sich!

