Klimaschutz im Garten

Stuttgart besitzt viele Grünflächen und Parks, die das Stadtbild prägen. Vor allem der botanische Garten „Wilhelma“ gehört zu den schönsten und ermöglicht den Blick auf viele verschiedene Pflanzen. Umgeben von Weinbergen ist die Stadt für ihre grüne Lunge bekannt, die auch von Privatleuten gefördert wird.

Häuser mit Gärten gestatten das Sitzen im Freien und die Schaffung einer einzigartigen Idylle. Auch hier wird Wert auf Klimaschutz gelegt. Es geht darum, Wasser einzusparen und die Umwelt zu schützen. Hierfür haben die Stuttgarter verschiedene Möglichkeiten.

Wasserbereitstellung durch einen Brunnen oder eine Zisterne

Viele Immobilienbesitzer, die auch über ein eigenes Grundstück verfügen, legen Wert auf eine ästhetisch ansprechende Gestaltung ihres Gartens. Heute gibt es viele Möglichkeiten, sich eine kleine Idylle vor dem Haus zu schaffen. Kieswege, Hochbeete, ein Teich oder Pool, Wasserspiele, Obstbäume und Hecken sorgen für dafür, dass die Natur hautnah zu spüren ist.

Auch der Brunnen ist praktisch und gestattet die Bereitstellung des Wassers im Garten. Eine Brunnenpumpe kann die Wasserqualität dazu auch deutlich erhöhen. Wenn dieses der Trinkwasserverordnung entspricht, kann es sogar getrunken werden. Ansonsten dient das Wasser der Bewässerung, wobei sich neben dem Brunnen auch eine Zisterne oder Regentonne anbieten.

Wie Gärtner in Stuttgart die Klimakrise bewältigen

Die Klimakrise ist ein aktuelles Thema und längst kein abstraktes Phänomen mehr. Starkregenphasen gehören ebenso dazu wie Hitzewellen und Kälteeinbrüche. Auch im Garten spüren Besitzer die Veränderungen. Das Gemüse vertrocknet, der Rasen zeigt Löcher und wird braun und der Regen macht den Anbau schwierig.

Stuttgart hat bereits auf die Krise reagiert und die Auswahl der Grünflächenbepflanzung und der Stadtbäume an die neuen Bedingungen angepasst. Privat kann jeder etwas tun, um das Klima zu schonen, von der Nutzung einer Wasserpumpe bis zu weiteren Tipps und Tricks.

Umweltschutz und Förderung heimischer Pflanzen

Der Naturgarten fördert eine reiche Flora und Fauna. Hierzu gehören nicht nur Komposthaufen und eine umweltschonende Bewässerung, sondern auch der ökologische Anbau. Standortangepasste Pflanzen können die vorherrschenden Klimaverhältnisse besser überstehen. Gleiches gilt für die Wahl regionaler Gewächse, die widerstandsfähiger sind und auch wechselhafte Temperaturen vertragen.

Nach dem Vorbild der Natur können Gartenbesitzer genau bestimmen, welche Pflanzen am besten wachsen. Das betrifft Gemüse, Obst, Blumen und Kräuter. Es lohnt sich, die Nährstoffe zu prüfen und Pflanzen zu kombinieren. Damit die einen wachsen, sorgen die anderen dafür, dass Wasser aus tieferen Schichten genutzt wird oder unliebsame Insekten und Parasiten ferngehalten werden. Auch das Entsiegeln der Böden lohnt sich. So gelangt das Regenwasser leichter wieder ins Grundwasser zurück und kann dieses erneuern.