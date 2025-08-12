0711 Benztown Stories: Freestyle Rap bei der Treppe

In der Innenstadt ging es am vergangenen Samstag wieder ab. Mehrere Raps unterhielten die Besucher bei der Treppe hervorragend.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Der SJ Reporter filmte Stuttgarter Nachwuchs Rap vom Feinsten. Der Erfinder höchstpersönlich rappte vor der kamera des Reporters: Brian 73



Das „Tripplerhyme Flowmassaker“ ist ein Konzept das den Hip Hop, seine Kultur und seine Facetten wieder zurück auf die Bühnen und in das Rampenlicht bringt.

Oldschool Battle Rap mit ironischen Punchlines doubletime Flowgewitter und freigeistiger Sprechgesang treffen hier aufeinander und bringen eine abwechslungsreiche Show.





Um 17:00 Uhr ging es mit einem Open Mic Programm der Benztown Stories für alle Rapper:innen los.

Jeder konnte kommen und seine Rapskills auf der Bühne und vor Publikum unter Beweis stellen. Moderiert wurde von 0711 Benztown Stories Erfinder Brian_73.

