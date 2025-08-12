Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

0711 Benztown Stories: Freestyle Rap bei der Treppe

Aug. 12, 2025

In der Innenstadt ging es am vergangenen Samstag wieder ab. Mehrere Raps unterhielten die Besucher bei der Treppe hervorragend.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Der SJ Reporter filmte Stuttgarter Nachwuchs Rap vom Feinsten. Der Erfinder höchstpersönlich rappte vor der kamera des Reporters: Brian 73


Das „Tripplerhyme Flowmassaker“ ist ein Konzept das den Hip Hop, seine Kultur und seine Facetten wieder zurück auf die Bühnen und in das Rampenlicht bringt.
Oldschool Battle Rap mit ironischen Punchlines doubletime Flowgewitter und freigeistiger Sprechgesang treffen hier aufeinander und bringen eine abwechslungsreiche Show.


Um 17:00 Uhr ging es mit einem Open Mic Programm der Benztown Stories für alle Rapper:innen los.
Jeder konnte kommen und seine Rapskills auf der Bühne und vor Publikum unter Beweis stellen. Moderiert wurde von 0711 Benztown Stories Erfinder Brian_73.

Der Inhalt ist nicht verfügbar.
Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Ähnliche Beiträge

Journal

DIY-Tipps rund um die Baby-Erstausstattung: Was kann man ganz einfach selbst machen?

Aug. 12, 2025
Journal Magazin Topnews

Esslinger Bahnhofsplatz: Riesige Fotos sorgen für Farbe und Leben

Aug. 11, 2025
Journal Magazin Topnews

Über 1 Milliarde Euro Erbschaft- und Schenkungsteuer im Jahr 2024

Aug. 11, 2025

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

0711 Benztown Stories: Freestyle Rap bei der Treppe

12. August 2025
Journal

DIY-Tipps rund um die Baby-Erstausstattung: Was kann man ganz einfach selbst machen?

12. August 2025
Journal Magazin Topnews

Esslinger Bahnhofsplatz: Riesige Fotos sorgen für Farbe und Leben

11. August 2025
Journal Magazin Topnews

Über 1 Milliarde Euro Erbschaft- und Schenkungsteuer im Jahr 2024

11. August 2025

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen