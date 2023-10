Klimakleber zu vier Monaten Gefängnis verurteilt

Thilo Parg / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Moritz Riedacher, der auch Pressesprecher der „Letzten Generation“ ist, muss ins Gefängnis

Das Amtsgericht Stuttgart mit Sitz in Bad Cannstatt hat in einem Eilverfahren ein hartes Urteil gesprochen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Voreiner Woche erhielt der Stuttgart Journal Reporter noch eine Mail von ihm. Moritz Riedacher, der 27-jährige Pressesprecher der Stuttgarter „Letzten Generation“ auch bekannt als Klimakleber, die den Straßenverkehr ab und zu aufhalten durch Aufkleben der Hände mit echtem Klebstoff auf die Straße.

Riedacher hatte den Reporter als Pressevertreter zu seiner eigenen Gerichtsverhandlung am Amtsgericht Stuttgart eingeladen. Dort wurde er nun in einem Eilverfahren zu vier Monaten Knast verurteilt. Bereits im März 2023 hatte ihn das Amtsgericht Heilbronn zu einer Gefängnisstrafe von vier Monaten abgeurteilt.

Das war aber noch nicht rechtskräftig. So konnte Riedacher an der Demo am 1. Juli in Stuttgart teilnehmen. Hier klebte er sich mit anderen Mitstreitern am Rosensteintunnel und blockierte ihn so. Er hatte zuvor im Internet Geld gesammelt (15 000) als Spenden um seine Geldstrafen zu bezahlen. Nun sahen die Richter es als angebracht an, mal einen härteren Denkzettel zu verpassen, um weitere Taten abzuwenden.

Polizisten lösten seine Hände damals mit Sonnenblumenöl ab. Riedacher brach sogar sein Studium ab, um sich ganz dem Klimakampf zu widmen.