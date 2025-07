„Doppelkäse-Platte“ – Coole Sonderausstellung im Kunstmuseum

Der SJ-Reporter gönnte sich mal wieder etwas Kunst – Und zwar in der Stuttgarter Stadtmitte. Im Kunstmuseum findet seit März die Sonderausstellung zum 20-jährigen Jubiläum statt. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung läuft noch bis 12. Oktober 2025.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. 1925 wurden Werke der Stuttgarter Sammlung, die damals »Städtische Gemäldesammlung« hieß, in der Villa Berg erstmals öffentlich gezeigt. Als »Galerie der Stadt Stuttgart« war die Sammlung viele Jahre im Kunstgebäude zu sehen, bevor sie schließlich 2005 in den eigens für sie errichteten Neubau am Schlossplatz zog.

Zum Doppeljubiläum präsentiert das Kunstmuseum Stuttgart eine Ausstellung mit ausschließlich Werken aus der eigenen Sammlung – darunter zahlreiche Ankäufe und Schenkungen der vergangenen Jahre.

Titel- und impulsgebend für die Ausstellung ist das monumentale Lebensmittelbild »Doppelkäseplatte« von Dieter Roth, das sich in der Sammlung des Kunstmuseums Stuttgart befindet. Es besteht aus verschiedenen Käsesorten, deren Oberflächenstruktur sich durch Zersetzungs- und Schimmelprozesse schon bald verändern sollte.

Insgesamt 7 Themenräume gibt es. Das Foto ist das Werk von Heinz Zolper mit dem Titel „Stuttgart“ aus dem Jahr 1990. Es in Öl auf Leinwand gemalt.

Mehr Infos wie immer im Netz:

Doppelkäseplatte. 100 Jahre Sammlung. 20 Jahre Kunstmuseum Stuttgart | Kunstmuseum Stuttgart