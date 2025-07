Abhängen am Feuersee – bei sommerlichen Temperaturen eine gute Idee

AK4711

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Hunderte hingen wieder ab an einem sommerlichen Sonntag – am Stuttgarter Feuersee. Entweder spielte man gemeinsam Gesellschaftsspiele, kuschelte als Pärchen oder hing in der Clique direkt am See-Ufer auf den neu angelegten Treppen ab. Die Lokale „Rote Kapelle“ und die Eisdiele „Gelateria Rote Kapelle“ hatten Hochbetrieb: Viel Kundschaft und man traf sich einfach am einzigen See im Stadtgebiet.

„Die haben das hier super cool angelegt mit neuen Treppen und neu designed“, freuten sich eine Gruppe aus Stuttgart-Killesberg. „Wir kommen hier regelmäßig her so am Nachmittag um in Stimmung zu kommen und dann geht es ab ins Nachtleben“, erzählen die gut gelaunten Anfang Zwanziger dem SJ Reporter.

Der nahm sich vor hier öfters vorbei zu kommen und testete gleich mal die „Rote Kapelle-Eisdiele“. Der Bericht folgt…