Stuttgarter Markthalle: Internationale Spezialitäten – eine Kolumne

Pixabay / Pexels

Der Reporter besuchte – nach langem sich das Vorzunehmen – endlich die Markthalle in der Stuttgarter Innenstadt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Der Reporter hatte es sich schon lange vorgenommen: Das Besuchen der Stuttgarter Markthalle. Internationale Feinkost an verschiedenen Ständen zum Durch schlendern und Appetit bekommen. Los ging es am Wurststand, wo man italienische Salami angeboten bekam. Der Reporter ließ sich eine italienische Salami fein schneiden und erkundigte sich, ob die Salami so lecker sei wie sie aussieht: „Tuto bene“, bekam er von der italienischen Verkäuferin zu hören.

Weiter ging es am Süßigkeitenstand, der spanisch geprägt war. Hier schnappte sich er Reporter eine spanische weiße Schokolade mit Orangenfüllung. „Si Senor“, „eine gute Wahl“, bestätigte ihn die blonde spanische Verkäuferin.

Weiter ging es im Markthallen-Gewusel, wo die meisten Besucher eher zum Schauen da sind, zum griechischen Brot-Stand. Hier schnappte sich der Reporter ein lecker aussehendes Weiß-Brot. „Das ist unser bestes Brot“, bestätigte die griechische Verkäuferin.

Also machte sich der Reporter auf, all das zu verzehren und schwor sich bald wiederzukommen. Zu bunt dekoriert, zu lecker sahen sie aus und zu gut dufteten die Stände…

Markthalle Stuttgart

Dorotheenstraße 4

70173 Stuttgart

Öffnungszeiten

Mo – Fr 7.30 – 18.30 Uhr

Sa 7.00 – 17.00 Uhr