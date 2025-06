Haus überschreiben: Was man vorher wissen sollte

Norbert Levajsics / Unsplash.com

Wenn Immobilien den Besitzer wechseln, muss es nicht immer ein Verkauf sein. Immer häufiger kommt es vor, dass Eigentümer ihr Haus im Wege einer Schenkung oder vorweggenommenen Erbfolge überschreiben – meist innerhalb der Familie. Was auf den ersten Blick nach einer pragmatischen Lösung klingt, birgt in der Praxis jedoch eine Vielzahl rechtlicher, steuerlicher und emotionaler Herausforderungen. In diesem Artikel wird daher erklärt, was man zum Thema wissen sollte.

Die Motive hinter der Überschreibung

In vielen Fällen spielt der Wunsch, bereits zu Lebzeiten für klare Verhältnisse zu sorgen, eine Rolle. Etwa dann, wenn ein Elternteil das Eigenheim dem Kind überschreibt, um spätere Erbstreitigkeiten zu vermeiden oder den Zugriff des Staates auf das Familienvermögen im Pflegefall zu verhindern. Auch steuerliche Überlegungen fließen häufig in die Entscheidung ein: Schenkungen lassen sich besser planen als Erbschaften und mit entsprechenden Freibeträgen steuern.

Doch so verständlich diese Beweggründe auch sind – eine Überschreibung ist kein rein formaler Akt. Vielmehr stellt sie einen weitreichenden Eingriff in die Vermögensstruktur und familiäre Dynamik dar. Ohne fundierte Vorbereitung kann der Schritt daher mehr Probleme schaffen als lösen. Daher wird im Folgenden erläutert, was man beim Haus überschreiben wissen sollte .

Juristische Komplexität: Nießbrauch, Wohnrecht und Rückforderungsrecht

Ein zentrales Thema im Kontext der Hausüberschreibung ist der sogenannte Nießbrauch. Dabei behält sich der bisherige Eigentümer das lebenslange Nutzungsrecht an der Immobilie vor, obwohl das Haus formal bereits dem Beschenkten gehört. Auf diese Weise bleibt etwa der Verkauf durch das Kind ausgeschlossen – zumindest theoretisch. Denn wird das Haus doch verkauft, kann es kompliziert werden, vor allem wenn das Nutzungsrecht nicht sorgfältig abgesichert wurde.

Alternativ wird häufig ein Wohnrecht ins Grundbuch eingetragen. Dieses erlaubt es, bestimmte Räume oder die gesamte Immobilie weiterhin zu bewohnen, schränkt aber das wirtschaftliche Nutzungsrecht im Gegensatz zum Nießbrauch deutlich stärker ein. Beide Optionen sollten juristisch exakt formuliert und notariell beurkundet werden.

Wichtig ist zudem ein Rückforderungsrecht – etwa für den Fall, dass der Beschenkte vor dem Schenkenden verstirbt oder das Vertrauensverhältnis nachhaltig gestört wird. Ohne eine solche Klausel kann die Immobilie dauerhaft verloren gehen, selbst wenn sich die familiären Verhältnisse grundlegend ändern.

Steuerliche Implikationen: Zwischen Freibeträgen und Spekulationsfrist

Auch das Finanzamt schaut bei einer Hausüberschreibung genau hin. Zwar greifen innerhalb der Familie hohe Freibeträge – etwa 400.000 Euro bei Schenkungen zwischen Eltern und Kindern – doch eine professionelle Wertermittlung der Immobilie ist unerlässlich, um keine bösen Überraschungen zu erleben.

Wer in einer Zeit hoher Immobilienpreise ein Haus überschreibt, riskiert schnell, über die Freibetragsgrenze hinauszuschießen. In diesem Fall fällt Schenkungssteuer an, deren Höhe sich progressiv nach dem überschrittenen Betrag richtet. Auch muss geprüft werden, ob die Spekulationsfrist abgelaufen ist, falls das Haus zuvor vermietet war. Bei einer zu frühen Überschreibung kann es zu steuerpflichtigen Veräußerungsgewinnen kommen.

Ein weiteres Detail: Wird ein Nießbrauch eingeräumt, mindert dieser den steuerlich relevanten Wert der Schenkung. Das kann helfen, unterhalb des Freibetrags zu bleiben – erfordert aber eine präzise Bewertung durch einen Sachverständigen.

Ohne Notar geht nichts

Rechtlich ist klar geregelt: Eine Immobilienüberschreibung muss notariell beurkundet werden. Ohne diesen Schritt ist die Schenkung nicht wirksam. Der Notar sorgt für die korrekte Abwicklung des Vorgangs, prüft die rechtlichen Rahmenbedingungen und veranlasst die Eintragung im Grundbuch. Dennoch ersetzt dieser formale Akt keine individuelle Beratung – weder steuerlich noch familiär. Wer Risiken vermeiden will, sollte daher zusätzlich einen Fachanwalt für Erbrecht sowie einen Steuerberater einbinden.

Fazit: Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht

Eine Hausüberschreibung kann ein sinnvolles Mittel sein, um Vermögen zu sichern, Erbstreitigkeiten zu vermeiden und die familiäre Zukunft zu gestalten. Doch sie ist kein einfacher Verwaltungsakt, sondern eine hochkomplexe Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen. Nur wer rechtzeitig plant, sich umfassend beraten lässt und die familiären Dynamiken berücksichtigt, kann aus der Überschreibung das machen, was sie sein sollte: ein Schritt in Richtung Klarheit – und nicht der Beginn neuer Konflikte.

Passend zum Thema: Immobilien in Göppingen: Neue Zahlen und Entwicklungen 2025 .