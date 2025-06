Neue Filmtipps aus den Streaming-Portalen

Jakob Owens / Unsplash

Der Reporter wurde wieder fündig in Sachen Film-Juwelen.

Von Alexander Kappen

Mystery-Psychothriller „Der Schneemann“ bei Amazon Prime. Von 2017 mit Michael Fassbinder aus „Der Killer“. Es spielt in Norwegen. Es geht um einen Serienkiller, der mit den Morden versucht eine Kindheitstragödie zu verarbeiten. Seine Mutter brachte sich um und nun tötet er Mütter, die abtreiben wollen. Superstarbesetzung. Auch mit der „Motorradmaus“ aus Mission Impossible: Rebecca Ferguson.

In Oslo häufen sich Morde an jungen Müttern und jedes Mal wenn eine Frau gestorben ist, bleibt als einzige Botschaft ein Schneemann zurück. Hauptkommissar Harry Hole (Michael Fassbender) versucht gemeinsam mit seiner Kollegin Katerine Bratt (Rebecca Ferguson) die Morde aufzuklären. Bald wird den beiden Ermittlern klar: Die Morde geschehen mit einem Muster! Jede der getöteten Mütter hat zuvor den selben Schönheitschiurgen aufgesucht. Doch dieser ist mittlerweile selbst gestorben. Beide Ermittler sind stark in die Morde verwickelt weil der Serienkiller es auch auf die Ermittler abgesehen hat, die ihn jagen.

Super spannend und aufgrund der hochkarätigen Besetzung (auch Val Kilmer aus Top Gun ist dabei) sehr gut anzuschauen. Man muss aber auf Psychothriller stehen!

In der Arte-Mediathek: Krimi „Lösegeld“ aus dem Jahr 2012. Mit Misel Matovic, der „Schweigsame“ als Chefkommissar. Er verliebt sich in eine Escort-Leiterin, die durch einen nächtlichen Gassigang mit ihrem Hund in eine Erpressung hineingezogen wird. Sie findet Juwelen in ihrem Auto und eine packende Jagd auf sie und die Diamanten beginnt! Echt cool inszeniert, ziemlich cool für eine deutsche Produktion!

Beim Deutschen Fernsehpreis 2012 erhielt Stephan Wagners Film zwei Nominierungen.

