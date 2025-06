Stuttgart im Fokus der europäischen KI- und Robotik-Entwicklung

Firosnv. Photography / Unsplash

Im März 2025 wurde Stuttgart als europäischer Hotspot für Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik bezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht die Bedeutung der Region für die Entwicklung und Anwendung fortschrittlicher Technologien.

Dirk Meyer (kai)

Die Universität Stuttgart spielt eine zentrale Rolle in diesem Kontext. Mit Forschungsprojekten in Bereichen wie Robotik, KI und Automatisierung trägt sie maßgeblich zur Innovationskraft der Region bei.

Ein Beispiel ist das Institut für Robotik und Kognitive Systeme, das an der Entwicklung von Robotern arbeitet, die in komplexen Umgebungen agieren können. Diese Technologien haben Potenzial in Bereichen wie Pflege, Industrie und Rettungsdiensten.

Die enge Zusammenarbeit zwischen der Universität, lokalen Unternehmen und anderen Forschungseinrichtungen fördert den Wissensaustausch und die Umsetzung von Forschungsergebnissen in praktische Anwendungen.

Die Auszeichnung als KI- und Robotik-Hotspot stärkt die Position Stuttgarts als führenden Standort für technologische Innovationen in Europa.