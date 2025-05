70.000 Besucher beim Trickfilmfestival

Prerna Bhardwaj / unsplash

Das Finale fand am Sonntag statt. Beim internationalen Festival zählten die Veranstalter sehr gute 70.000 Gäste.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Bestes Wetter am Finaltag – Sonne pur. Da konnten in guter Laune die Preise verliehen werden. Und zwar in der „Tricks for Kids“-Reihe: Die Kinderjury auf der Hauptbühne auf dem Schlossplatz – das hat Tradition.

Der Preis für den besten animierten Kurzfilm für Kinder ging an „Amen“, einen Film über mutige Schweine. Der Preis bestand aus 4000 Euro, gestiftet von der L-Bank.

Das Filmteam zählte 30 000 Besucher in den Kinos, im Festivalcentre, in der Game Zone und in den Ausstellungen. Weitere 40 000 Besucher sichtete man auf dem Open Air.

Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS)