Zigaretten-Automaten auf der Waldau leer geräumt

In der Nähe des Gazi Stadions brechen Täter zwei Automaten auf und erbeuten Ware im Wert von mehreren Tausend Euro.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus. In der Nacht zu Freitag 18. April wurde der erste Automat aufgebrochen – Der Zigarettenautomat im Georgiiweg, an der Ecke zum Fritz-Kerr-Weg, aufgestemmt. In dessen Betriebssystem ist gegen 2.17 Uhr eine diesbezügliche Meldung verzeichnet. Beim entwendeten Inhalt handelt es sich um Zigarettenschachteln im Wert von genau 2166 Euro.

Der Aufbruch des zweiten Automats wurde am 10. Mai von Polizeibeamten entdeckt.

Allerdings war der Automat laut Zeugen am Mittwochabend, 7. Mai, bereits geöffnet. Am Tag zuvor war er offenbar noch intakt. Weitere Hinweise erbittet das Revier in der Balinger Straße in Degerloch unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 34 00.