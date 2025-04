Auto-Einbruchserie in zwei öffentlichen Stuttgarter Tiefgaragen   

fbhk / pixabay / cc0

Betreiber verspricht mehr Sicherheit.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Beginn der kriminellen Serie war am 14. Februar. Bis Anfang April gab es in zwei öffentlichen Parkhäusern regelmäßig Aufbrüchen an Autos und Wertgegenstände wurden gestohlen. Ein Fall für die Kripo. Die Tiefgarage Schillerplatz und die Garage der BW Bank unter dem Kleinen Schlossplatz.

Mindestens 25 Autos wurden aufgebrochen. Die Polizei beziffert die Beute auf rund 10 000 Euro. Der Betreiber Apcoa verspricht in einer lokalen Zeitung für Besserung: Man arbeite eng mit der Polizei zusammen und liefere Videoaufzeichnungen um alles rasch aufzuklären.

Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen prüfe man derzeit heißt es dort. Die Ermittler empfehlen Wertgegenstände niemals offen im Auto liegen zu lassen. Je uninteressanter das Auto für Kriminelle wirke, umso besser, so der Tipp der Polizei.