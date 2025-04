Gastrotest: Höhencafé Killesberg

Bei tollem Wetter (20 Grad) genoss der Reporter das Blumenmeer am Killesbergpark und kehrte mit seinem Kumpel im Höhencafé ein – mit tollem Blick auf den Park und den Turm.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. „Wow was für tolle bunte Blumen“, freute sich der Kumpel des Reporters bei einem Treffen im Killesbergpark. An einem Mittwoch um die Mitttagszeit waren viele Leute unterwegs um den Beginn der Sommerzeit im schönsten Stuttgarter Park zu genießen. Der Landesgartenschau vor vielen Jahren verdankt man übrigens das toll angelegte Blumenreich in dem Park im Stuttgarter Norden, für den man eigentlich Eintritt zahlen müsste.

Denn hier bekommt man einiges geboten: Killesbergbahn für die Kleinen, Picknickplätze, tolle Blumen und lilafarbene Fliederbäume, den Killesbergturm mit toller Aussicht auf das Umland, Kunst im Park, und vieles mehr. Ach Stuttgart kannst du schön sein! Abseits von Jugendgewalt in der Innenstadt und schießenden Gangs erfreuen sich hier Familien, Gassigeher und viele mehr.

Im Höhencafe empfing die beiden Männer eine Kellnerin, die wenn man sie „auf Zack“ beschreiben würde, noch weit untertreiben würde. Fast alleine bediente sie die rund 20 Tische und sauste im eiligen Tempo von dannen. Kein Wunder dass sie schlank wie ein Blumenstiel ist..

Der Reporter bestellte sich das Tagesessen: Lammrücken mit Kartoffelsalat und Brokkoli. Superlecker wobei der Kartoffelsalat den trat der Tierfreund gerne an den Hund des Café-Pächters ab, der von Tisch zu Tisch streunerte. Da noch etwas Bratensoße dran war, schlabberte der Hund das Essen dankbar ab und der Reporter konnte der flinken Kellnerin stolz seinen leeren Teller präsentieren: „Alles aufgegessen!“ 🙂

Das Ambiente ist natürlich auch Top: Man sieht auf den schönen Park und den Killbergpark-Aussichtsturm. Nette Gäste mit leicht internationalem Flair: Schweiz, Italien, Frankreich – alles war vertreten an den Nachbartischen. Ein herrlicher Stuttgarter Nachmittag, den man dem Reporter nicht mehr nehmen kann!

Essen: 5 Sterne, Service: 5 Sterne, Ambiente: 5 Sterne

