ADAC Stauprognose für Baden-Württemberg: Gründonnerstag wird Stau-Donnerstag

Stuttgart. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) Württemberg hat seine Stauprognose für die bevorstehenden Osterferien veröffentlicht.

Von Dirk Meyer (kai)

Die Analyse zeigt, dass vor allem am Gründonnerstag, dem 17. April, mit erheblichem Verkehrsaufkommen und Staus zu rechnen ist. Insgesamt wird ein lebhafter Verkehr sowohl innerhalb Baden-Württembergs als auch durch durchfahrende Reisende aus anderen Bundesländern erwartet.

Hohe Verkehrsbelastung zum Ferienstart

Der Beginn der baden-württembergischen Osterferien fällt in eine Zeit, in der viele Bundesländer ebenfalls in die Schulferien starten. So starten beispielsweise auch Bayern und Nordrhein-Westfalen in den Ferientrubel.

Dies führt dazu, dass die Autobahnen im Südwesten Deutschlands mit hoher Verkehrsdichte rechnen müssen. Der ADAC weist darauf hin, dass der Gründonnerstag traditionell der Verkehrshöhepunkt der Osterfeiertage ist.

Im Jahr 2024 verzeichnete der ADAC am Gründonnerstag bereits 195 Stunden Stillstand auf den Autobahnen in Baden-Württemberg, was sich als deutlicher Indikator für die Verkehrslage in diesem Jahr erweist. An diesem Tag dehnte sich der Rückstau über eine Länge von insgesamt 528 Kilometern aus.

Freitagsreisender unter Druck

Neben dem Gründonnerstag werden auch die darauf folgenden Freitage als kritische Tage für den Verkehr eingestuft. Der Freitagnachmittag, der 11. April, wird voraussichtlich zum Höhepunkt des Reiseverkehrs, während am Karfreitag, dem 18. April, die Verkehrssituation vor allem am Vormittag angespannt ist. Zum Abschluss der Feiertage sorgt der Ostermontag, der 21. April, erneut für stark frequentierte Autobahnen, während viele Reisende zurück an ihre Wohnorte ziehen.

Entspanntes Reisen am Wochenende

Für Reisende, die zeitlich flexibel sind, empfiehlt der ADAC, die Hauptreisezeiten zu meiden. Sowohl der Ostersonntag als auch der Samstag sind durch ein signifikant reduziertes Verkehrsaufkommen gekennzeichnet.

Die voraussichtliche Entspannung auf den Straßen an diesen Tagen dürfte Reisenden, die ihre Ziele in dieser Zeit erreichen möchten, zugutekommen.

Baustellen als zusätzliche Stau-Hotspots

Ein weiterer Faktor, der zur Belastung des Verkehrs beiträgt, sind die zahlreichen Baustellen entlang der Autobahnen während der Ferienzeit. Besonders der Bereich um Pforzheim gilt als Stau-Hotspot. Laut ADAC-Experte Holger Bach wird dieser Abschnitt durch den erhöhten Reisverkehr während der Ostertage zusätzlich belastet.

Die Situation in Verbindung mit den Baustellen wird die Verkehrsverhältnisse weiter verschärfen und erfordert von den Fahrern besondere Aufmerksamkeit. Es wird empfohlen, sich vor der Fahrt über aktuelle Verkehrsinformationen zu informieren, um mögliche Verzögerungen zu vermeiden.

Fazit

Die bevorstehenden Osterferien in Baden-Württemberg könnten erneut von hohen Verkehrsaufkommen und Staus geprägt sein. Gerade der Gründonnerstag und die Freitage erfordern Geduld von den Reisenden. Für diejenigen, die nicht auf bereits hohem Verkehrsaufkommen angewiesen sind, könnte es sich lohnen, Reisen auf die weniger belasteten Tage zu verlegen. Angesichts der Dichte des Verkehrs ist es ratsam, sich vor Reiseantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren, um ein möglichst stressfreies Reisen zu gewährleisten.