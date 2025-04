Stuttgart-Mitte: Polizei Stuttgart sucht mit Fahnungsbild Jugendliche

Stuttgart-Mitte. Die Polizei Stuttgart hat in einer aktuellen Fahndung Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, um mehrere Tatverdächtige nach einem Erpressungsfall zu identifizieren. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, den 1. März 2025, gegen 15:40 Uhr in der Kopenhagener Straße, als drei Jugendliche von einer Gruppe angegriffen und bedroht wurden.

Nach ersten Erkenntnissen hielten sich die drei Jugendlichen zunächst im Einkaufszentrum Milaneo auf. Sie verließen das Einkaufszentrum und bewegten sich über die Moskauer Straße in Richtung Kopenhagener Straße. Dort wurden sie von einem Unbekannten angesprochen.

Nach einem scheinbaren Telefonat näherte sich eine Gruppe von acht bis zehn Personen, die die Jugendlichen umringten und ihnen drohten. Diese Gruppe forderte Bargeld und erpresste mit Gewalt von einem 16-Jährigen dessen Weste der Marke North Face.

Ein Mitglied der Gruppe, der als Tatverdächtiger identifiziert wurde, wird als etwa 16 bis 17 Jahre alt, dünn und rund 170 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte braune Augen, die auffällig gerötet waren, und trug zur Tatzeit eine dunkelbraune Hose, eine schwarze Jacke sowie eine Schildmütze. Ein zweiter Tatverdächtiger, der auch gesucht wird, wird auf 17 bis 19 Jahre geschätzt, ist rund 185 bis 190 Zentimeter groß und hatte lockige Haare.

Ein weiterer beschriebener Tatverdächtiger ist etwa 14 Jahre alt und trug eine auffällig blau-violette Sportjacke, vermutlich mit einem Vereinsemblem. Der vierte Tatverdächtige wird als etwa 17 Jahre alt und rund 175 bis 180 Zentimeter groß beschrieben, mit schwarzen Locken und einer schwarzen Jacke. Außerdem wird ein fünfter Verdächtiger gesucht, der etwa 180 Zentimeter groß ist und eine dunkle Jacke, dunkle Jeans und schwarze Schuhe mit einer Baseballmütze trug.

Fahndung nach gewalttätiger Erpressung – Polizei bittet um Hinweise

Die anderen gesichteten Tatverdächtigen waren zwischen 16 und 20 Jahre alt. Sie trugen teilweise Nike-Turnschuhe, Jeanshosen und Trapstar-Jacken, einige hatten Bauchtaschen und Baseballmützen dabei.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Informationen zu den Gesuchten oder dem Vorfall haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Die veröffentlichten Bilder aus der Überwachungskamera sind unter folgendem Link zu finden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stuttgart-erpressung/.