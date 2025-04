Esslingen rettet Lebensmittel: Viele Firmen beteiligen sich am Foodsharing

JillWellington - Pixabay

In der App „Too Good to Go“ bietet man alles Mögliche zum günstigen Preis an: Von Sushi bis Obst.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Der Reporter berichtete vor einigen Jahren von Stuttgarts erstem Food Sharing Cafe, wo gerettete Lebensmittel an die Gäste weitergereicht werden. Nun erfährt das „Lebensmittel retten“ in Esslingen einen neuen Boom!

Zuviele Lebensmittel landen im Container – das zeigte eine Studie des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2024. Im Jahr 2022 wurden in Deutschland 10,8 Tonnen Lebensmittel weggeschmissen – unfassbar viel findet der Reporter.

Studenten und Hartz 4ler haben bekanntlich wenig Geld in der Tasche und sind froh über günstige Lebensmittel. Recycling wird allgemein immer wichtiger…

In der App „Too Good to Go“ kann man mit Paypal zahlen und so Obst, Gemüse und Brot retten.

In Esslingen beteiligen sich eine Menge Firmen wie das Cafe Fräulein Margot, in dem der Reporter heute ein sensationelles Frühstück genossen hat, der Uluda Supermarkt macht mit, das Café Sonne, die Manufaktur „Dein Macaraon“, Metzgerei Widmayer und viele mehr…

Super findet das das Stuttgart Journal!