6000 Ehrenamtliche sollen Neu-Stuttgarter Orientierung bieten 

Die Willkommenskultur soll in der Schwabenmetropole Groß werden. Die Bürgerstiftung will zahlreiche neue ehrenamtliche Mitarbeiter für das Begrüßungsprojekt gewinnen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Unter dem Motto „welcomentor“ soll in den kommenden Wochen eine neue Willkommenskultur in Stuttgart etabliert werden. Neuankömmlinge egal welcher Nationalität sollen betreut werden von 6000 neuen Ehrenamtlichen, die sich in Stuttgart auskennen.

Das Freiwilligenzentrum Caleidoskop, die Bürgerstiftung Stuttgart, die Freiwilligenagentur Stuttgart und die Stuttgarter Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann arbeiten hier zusammen.

6000 Freiwillige – diese Zahl ist kein Zufall. Es sind genau ein Prozent der Stuttgarter Bevölkerung. Das ist das Ziel der verschiedenen Ehrenamts-Gruppen.