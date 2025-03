Filmtipps die 18.: Neue spannende Streaming-Dienst-Streifen

Jakob Owens / Unsplash

Der Stuttgart Journal-Filmkritiker hat wieder die größten Streamingdienste und Mediatheken durchforstet für unsere Leser.

Von Alexander Kappen

Der Streaming Anbieter „Netflix“ ist vor allem bekannt für seine gute Serien, die man teilweise mitproduziert. Gute Filme findet man vor allem auf Amazon Prime. In den Mediatheken der Fernsehsender lassen sich weitere gute Filme finden.

Holländische Drama-Krimi-Serie „Knokke off“ Staffel 2 bei Netflix: Die 2. Staffel ist raus! Zeigt auch, dass Staffel 1 gut ankam!

Es geht um reiche Jugendliche, die an der Nordsee leben – Party bestimmt ihr Leben! Hinzu gesellt sich ein Junge aus der Unterschicht. Seine Mutter: Anna Drijver (aus der Serie „Undercover“, holländischer Superstar) will das Verschwinden ihrer Schwester aufklären, die als Haushaltshilfe in einem Haushalt der reichen Teenies gearbeitet hat und spurlos verschwunden ist!

Der Trailer ist leider nur auf holländisch:

Streamingdienst „Apple + TV“: man kann ihn kostenlos 2 Wochen testen und dabei coole Serien und Filme ansehen: Der Reporter hat sich „Wolfs“ mit brad Pitt und George Clooney reingezogen und empfiehlt hier aber die Krimi

-Serie „Aus Mangel an Beweisen“, 8 Folgen: Ein Staatsanwalt gerät auf die Anklagebank. Er wird verdächtigt seine Affäre, eine Staatsanwältins-Kollegin, getötet zu haben. Super spannend gemacht! Mit Superstar Jake Gyllenhaal.

Trailer:

