Filmtipps die 16.: Neue spannende Streaming-Dienst-Streifen

Der Stuttgart Journal-Filmkritiker hat wieder die größten Streamingdienste und Mediatheken durchforstet für unsere Leser.

Von Alexander Kappen

Der Streaming Anbieter „Netflix“ ist vor allem bekannt für seine gute Serien, die man teilweise mitproduziert. Gute Filme findet man vor allem auf Amazon Prime. In den Mediatheken der Fernsehsender lassen sich weitere gute Filme finden.

Heute mal 2 echte Leinwand-„Leckerbissen“. Der 1. stammt von Netflix:

„Adolescence“: Englische Krimi-Miniserie stark Drama-lastig.Ein Junge soll eine Mitschülerin mit einem Messer getötet haben. In England ist man schon mit 10 Jahren strafmündig. Der Junge ist 13. Es kommt raus: Sie hat ihn auf Instagram gemobbt, nachdem er mit ihr ausgehen wollte. In einem Gespräch mit einer Psychologin rastet der Junge immer wieder aus, als das Thema auf die Männlichkeit im allgemeinen zur Sprache kommt. Er schmeißt einen Stuhl um und schreit auf die Psychologin ein.

Es soll in der Serie Kritik an der toxischen Männlichkeit geäußert werden. Der Junge wie auch sein Vater haben unter anderem keine weiblichen „Kumpels“. Zudem muss eine Frau gehorchen und darf keine Befehle erteilen. Die Miniserie mit 4 Folgen kommt ohne harte Schnitte aus, was das Anschauen sehr angenehm macht.

Es wird hier aber auch die Generation Z beschrieben: Kaputte Jugendliche, die nur noch in der Welt der Emojis und sozialen Netzwerke lebt. „Ein orangenes Herz, ein lilafarbenes alles bedeutet was anderes“ ist ein Zitat. Am Ende gibt der Junge zu, die Tat begangen zu haben. Die Serie ist inspiriert von einer wahren Tat: Eine 12-jährige Schülerin hatte in England vor einigen Jahren 2 Mitschülerinnen umgebracht. Gleich auf Platz 1 in Netflix eingestiegen bei den Serien-Charts!

„Exil“: Deutsches Drama um einen Kosovaren, der sich diskriminiert fühlt weil er Ausländer ist. Hat einen Filmpreis bekommen. Die wahren Gründe sind dass er mit der Putzfrau die auch aus seinem Sprachkreis kommt und ihn um Hilfe bittet, ins Bett geht und weil er den Arbeitsplatz seines Kollegen bekommen hat, der nun straf versetzt wurde. Sein Kinderwagen brennt, er bekommt tote Ratten im Briefkasten als „Post“ und er wird mit rohen Eiern beworfen! Wirklich ein toller Film, der leise daher kommt aber umso aussagekräftiger ist als mancher Ballerfilm!

