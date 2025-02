Neues Lokal im Westen: Le Bouquet

Symbolbild / CC0 pixabay

Gastfreundschaft in dem Familienbetrieb und französische Küche mit japanischen Elementen locken den Gast an.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-West. Früher gab es hier Sushi in dem Lokal „Hiro“ jetzt Bistronomie im „Le Bouquet“. Neuer Pächter aber der Küchenchef ist der gleiche geblieben. Kurios! Denn anstatt japanischer Küche kocht er nun französische Spezialitäten. Die Adresse ist die Liststraße 25 in 70180 Stuttgart (West).

In Nizza, Paris und Tokyo hat der Küchenchef bereits gearbeitet und internationale Kocherfahrung gesammelt. Ein starkes Indiz dafür dass hier lecker gekocht wird.

Tapas, Krabben, Lachskaviar, Löwenzahn Risotto und Tiramisu. Die Speisekarte hört sich stark nach Sterneküche an.

Hier die Speisekarte: page_speisekarte | Bistro Le Bouquet

Öffnungszeiten:

Mi. bis So.

Abends18:00~22:00

Last order 21:00

Sa. u. So

Mittags12:00~14:30

Last order 14:00