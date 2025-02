Demografische Ungleichgewichte in Baden-Württemberg: Männer in der Unterzahl

Andrea Piacquadio / Pexels

Baden-Württemberg steht vor einer demografischen Herausforderung: Ende Juni 2024 lebten im Südwesten Deutschlands rund 11,24 Millionen Menschen, wovon die Männer mit etwa 49,6 Prozent von der Gesamtbevölkerung deutlich in der Unterzahl sind. Die Statistiken des Statistischen Landesamtes verdeutlichen, dass es rund 84.000 weniger Männer als Frauen in der Region gibt.

Lebenserwartung als entscheidender Faktor

Ein zentraler Grund für den höheren Anteil an Frauen ist deren größere Lebenserwartung. Neugeborene Mädchen in Baden-Württemberg können im Durchschnitt mit einer Lebensdauer von etwa 84 Jahren rechnen, während Jungen nur eine durchschnittliche Lebenserwartung von knapp 80 Jahren haben. Diese Differenz von über vier Jahren war in den letzten Jahrzehnten stabil und hat zur Differenzierung zwischen den Geschlechtern beigetragen.

Trotz dieser Unterschiede hat sich die Lebenserwartung der Männer kontinuierlich der der Frauen angenähert. Die Annäherung führt dazu, dass die Geschlechterverteilung im Alter immer mehr ins Gleichgewicht gerät und die Geschlechterproportion sich zunehmend angleicht.

Geburtenverhältnis und Altersstruktur

Die demografischen Daten zeigen, dass die Unterrepräsentation der Männer nicht auf die langfristige Zuwanderung zurückzuführen ist. Seit 1975 wanderten nahezu gleich viele Männer wie Frauen nach Baden-Württemberg. Auffallend ist jedoch, dass in den jüngeren Altersgruppen sowie unter den Kindern und Jugendlichen häufig mehr Jungen geboren werden als Mädchen. Statistiken legen nahe, dass auf 1.000 geborene Mädchen etwa 1.055 Jungen kommen.

Ein markanter Unterschied zeigt sich ab der Altersgruppe von 60 Jahren. Hier sind die Frauen zahlenmäßig überlegen, wobei der Unterschied mit steigendem Alter immer deutlicher wird. Bei den 60- bis unter 80-Jährigen liegt der Frauenanteil bei 52 Prozent, während dieser bei den über 80-Jährigen auf bereits 60 Prozent ansteigt.

Unterschiede auf regionaler Ebene

Während sich die Geschlechterverteilung auf Landesebene als moderat darstellt, zeigen sich regional innerhalb der 44 Stadt- und Landkreise Unterschiede. Die höchsten Anteile an Frauen finden sich in den Stadtkreisen Freiburg im Breisgau, Baden-Baden und Heidelberg. Am geringsten ist der Frauenanteil im Stadtkreis Karlsruhe, gefolgt von Heilbronn, dem Landkreis Biberach sowie dem Hohenlohe- und dem Alb-Donau-Kreis.

Die größte Spannweite verzeichnet das Land bei den 1.101 Gemeinden. Hier hat Untermarchtal im Alb-Donau-Kreis den höchsten Frauenanteil mit etwa 59 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der niedrigste Frauenanteil in Allmannsweiler im Landkreis Biberach bei lediglich 43 Prozent.

Fazit

Die demografische Lage in Baden-Württemberg zeigt, dass die Männerpopulation sowohl alters- als auch regional unterschiedlich vertreten ist. Während Männer in den jüngeren Altersgruppen überwiegen, verändert sich diese Verteilung signifikant in älteren Altersklassen. Hochschreitende Lebensalter wirken wesentlich auf die Geschlechterverteilung und verdeutlichen die Herausforderungen, die mit der demografischen Entwicklung in dieser Region einhergehen. Die unterschiedlichen Anteile an Männern und Frauen in den verschiedenen Städten und Gemeinden unterstreichen die Diversität innerhalb des Landes und die individuellen Herausforderungen, die jede Region bewältigen muss.