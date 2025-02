Filmtipps die 14.: Neue spannende Streaming-Dienst-Streifen

Anete Lusina / Pexels

Der Stuttgart Journal-Filmkritiker hat wieder die größten Streamingdienste und Mediatheken durchforstet für unsere Leser.

Von Alexander Kappen

Der Streaming Anbieter „Netflix“ ist vor allem bekannt für seine gute Serien, die man teilweise mitproduziert. Gute Filme findet man vor allem auf Amazon Prime. In den Mediatheken der Fernsehsender lassen sich weitere gute Filme finden.

Actionfilm „Rise of the Footsoldier“ 2020, England, auf AMAZON: Basierend auf wahren Ereignissen. Das Leben von Pat Tate einem Drogendealer, der die Szene aufmischt, wird in einem Actionfilm gezeigt. Coole Musik und ein Film in Sinne von „The Business“… Engländer die in der Drogenszene aktiv sind und in Spanien eine Menge Abenteuer erleben: In Nightclubs, bei Verfolgungen, bei Drogendeals…

Der kräftige Pat Tate (Craig Fairbrass) ist bekannt für seine rücksichtslose und gewalttätige Art und steigt dadurch unerbittlich innerhalb der Hierarchie von Englands Unterwelt auf. Dabei ist ihm nahezu jedes Mittel recht, um seine Macht im Gangland von Essex zu sichen und so gehören Einschüchterung, Gewalt und Korruption zur Tagesordnung. Als das Drogengeschäft in Essex zu boomen beginnt, setzen die Gangs alles daran, den lokalen Markt zu beherrschen und schrecken dabei auch vor Mord nicht mehr zurück. Eine fatale Entwicklung, die unweigerlich zur Katastrophe führt…





Serie „Baby-Bandito“ auf Netflix, Krimi-Serie Chile,

Ein Skater bekommt durch Zufall einen „Jahrhundert-Raub“ mit und führt den selbst durch mit einigen anderen. Nun wird er von der Polizei und der Bande gejagt. Coole junge moderne Serie aus Südamerika, etwas überdreht aber sehr unterhaltsam…

