Valentinstag 2025: Baden-Württemberg setzt auf Blumen aus Holland

Stuttgart. Zum heutigen Valentinstag am 14. Februar werden in Deutschland wieder zahlreiche Blumen als Zeichen der Zuneigung verschenkt. Dank eines globalen Handelsnetzes steht eine breite Vielfalt an Blumen ganzjährig zur Verfügung. Insbesondere Baden-Württemberg profitiert von Importen, wie die vorläufigen Ergebnisse der Außenhandelsstatistik des Statistischen Landesamtes zeigen.

Im Zeitraum von Januar bis November 2024 importierte Baden-Württemberg über 244,1 Millionen frische Schnittblumen im Wert von fast 95,6 Millionen Euro. Die Niederlande spielten dabei eine zentrale Rolle als wichtigstes Lieferland.

Die Niederlande dominieren den Blumenimport, Kenia folgt auf Distanz

Mit 210,9 Millionen importierten Schnittblumen stellten die Niederlande über 86 Prozent der gesamten Importe. Trotz des langen Transportweges folgten an zweiter Stelle Schnittblumen aus Kenia mit 21,6 Millionen Stück, was einem Anteil von 8,9 Prozent entspricht. Italien (2,5 Millionen bzw. 1,0 Prozent), Äthiopien (2,2 Millionen bzw. 0,9 Prozent) und das Vereinigte Königreich (2,0 Millionen bzw. 0,8 Prozent) komplettierten die Top 5 der Lieferländer.

Die Importe aus Australien hatten mit 8.600 Stück zwar die längste Reise hinter sich, spielten mengenmäßig jedoch eine untergeordnete Rolle. Auch Blumen aus Ländern wie Uganda, Ecuador, den USA, Südafrika, China, Gambia, Mexiko, Kolumbien, Costa Rica, Brasilien oder Sri Lanka legten mehrere tausend Kilometer zurück, trugen jedoch ebenfalls nur marginal zum Gesamtvolumen bei. Zusammen machten die Lieferungen aus diesen Ländern weniger als ein Prozent der gesamten Blumeneinfuhren nach Baden-Württemberg aus.

Rosen als Valentinstags-Klassiker: Über ein Drittel aller Importe

Unter den importierten Schnittblumen dominierten im genannten Zeitraum die Rosen. Über 83,9 Millionen frische Rosen wurden in den Südwesten importiert. Damit war mehr als jede dritte importierte Blume die Rose, ein Valentinstags-Klassiker.

Auch bei den Rosen führten die Niederlande die Liste der baden-württembergischen Bezugsländer an. Rund 64,0 Millionen Rosen, was 76,3 Prozent des gesamten baden-württembergischen Rosen-Imports entspricht, stammten aus den Niederlanden. Kenia (17,0 Millionen bzw. 20,2 Prozent) und Äthiopien (1,8 Millionen bzw. 2,2 Prozent) folgten auf den Plätzen zwei und drei. Diese Zahlen unterstreichen die Bedeutung des internationalen Handels für die Versorgung Baden-Württembergs mit Blumen, insbesondere zur Valentinstagszeit.