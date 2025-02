Nordamerika Film-Festival Stuttgart: 60 Movies

Ganapathy Kumar / Pixabay Länder

Das diesjährige Motto lautet: „Reaching for the Stars – Indigenous Cinema on the Rise“.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Die Events des Film-Festival umfassen Filmvorführungen, Diskussionen und kulturelle Events. Ab Donnerstag geht alles los, die Veranstaltung geht das ganze Wochenende. Festivalpässe kosten 68 Euro, Tagestickets 25 Euro. Wer nur einen Film sehen möchte, zahlt 12 Euro.

Treffpunkt Rotebühlplatz, Rotebühlplatz 28, Stuttgart-Mitte, 13.-16.2.

Barbara Auer, eine bekannte deutsche Schauspielerin lobt das Festival:

„Ich finde es wunderbar, dass wir mit dem INDIGEN – Filmfestival die Möglichkeit haben, einen Einblick in das Leben, die Traditionen und Visionen der indigenen Völker zu bekommen, der frei von allen Klischees und jugendlicher Indianer-Romantik ist. Der nicht verklärt, sondern Neugier, Verständnis, Respekt und Verantwortung weckt. Und uns mit einer anderen Sicht auf die Natur und die Welt belohnt.“



Indianer Inuit: Das Nordamerika Film Festival – Filmfestival in Stuttgart

Hier noch ein Filmtrailer:

