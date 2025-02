Trendwende BW: Schülerzahlen an Berufschulen steigen erstmals seit Jahren

Pixabay / geralt / CC0

Stuttgart. Das laufende Schuljahr 2024/25 markiert eine Zäsur für die öffentlichen beruflichen Schulen in Baden-Württemberg. Nach acht Jahren kontinuierlichen Rückgangs verzeichnen die Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport erstmals wieder einen Anstieg der Schülerzahlen. Rund 320.000 Schülerinnen und Schüler besuchen aktuell die beruflichen Schulen im Land.

Die vorläufige Auswertung der amtlichen Schulstatistik durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg zeigt ein Plus von etwa 1.500 Schülerinnen und Schülern im Vergleich zum Vorjahr. Dies entspricht einem Zuwachs von 0,5 Prozent. Dieser Wert deutet darauf hin, dass der Abwärtstrend, der seit dem Schuljahr 2017/18 anhielt, vorerst gestoppt werden konnte.

Besonders erfreulich ist die Entwicklung an den Teilzeit-Berufsschulen, einschließlich der Sonderberufsschulen. Hier konnte ein Anstieg von gut 2.000 Schülerinnen und Schülern auf insgesamt rund 172.000 verzeichnet werden, was einem Zuwachs von 1,2 Prozent entspricht. Dies ist der erste Zuwachs an diesen Schulen seit dem Schuljahr 2016/17.

Rückläufige Zahlen an beruflichen Gymnasien – Stabilität an Berufskollegs und Fachschulen

Im Gegensatz zu den positiven Entwicklungen an den Teilzeit-Berufsschulen setzt sich der Abwärtstrend an den beruflichen Gymnasien fort. Mit knapp 49.000 Schülerinnen und Schülern ist die Zahl im neunten Jahr in Folge gesunken. Der Rückgang beträgt 2,7 Prozent.

Eine relative Stabilität konnte hingegen an den Berufskollegs und Fachschulen des Landes beobachtet werden. Die Schülerzahlen blieben mit gut 37.000 beziehungsweise 9.400 für das laufende Schuljahr nahezu unverändert.

An den Berufsfachschulen des Landes reduzierte sich die Schülerzahl auf gut 32.000. Dieser Rückgang ist jedoch primär auf eine geänderte Zuordnung der Schülerinnen und Schüler in Ausbildungsvorbereitung (AV/AVdual) zurückzuführen. Diese werden nun den Vollzeit-Berufsschulen zugerechnet und machen gut 10.000 Schülerinnen und Schüler aus.

Veränderungen in der Berufsvorbereitung

Einen weiteren Rückgang verzeichnet das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB, einschließlich VABO). Hier sank die Teilnehmerzahl um circa 800 auf gut 9.300, was einem Rückgang von knapp 8 Prozent entspricht. Der Großteil der Schülerinnen und Schüler besuchte das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen (VABO). Hier wurden im Vorjahr noch gut 8.000 Personen unterrichtet.

Im Kontext der berufsvorbereitenden Bildungsgänge ist die Schülerzahl beim AV/AVdual hingegen gestiegen. Hier konnte eine Zunahme von gut 1.300 Schülerinnen und Schülern verzeichnet werden, was einem Plus von 15,4 Prozent entspricht. Dieser Anstieg deutet auf eine verstärkte Nachfrage nach Angeboten hin, die gezielt auf eine anschließende Ausbildung vorbereiten.