Nachts in Stuttgart: Drogendealer mit offenem Haftbefehl unterwegs

Symbolbild: snazz_de / freeimages.com

Der 31-Jährige wurde von der Polizei im Stadtteil Nord angehalten. Er hatte im Auto einen ganzen „Gemischtwarenladen“ an Drogen dabei. Zudem hatte er einen Haftbefehl offen. Nun sitzt er hinter „schwedischen Gardinen“.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Nord. Hamburg wird derzeit von Kokain überschwemmt. Vor kurzem hat dort die Polizei eine Tonne Koks auf einmal beschlagnahmt. Da kann Stuttgart nicht ganz mithalten, aber die Drogenwirtschaft läuft auf Hochtouren. Es lockt das schnelle Geld…

In der Nacht auf Dienstag hat die Polizei einen Dealer bei einer Verkehrskontrolle in der Heilbronner Straße geschnappt. Auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Pragfriedhof hielten die Beamten den Mann in seinem Auto an. Bei der Durchsuchung fanden sie Marihuana, MDMA, Haschisch, Kokain und mutmaßliches Dealergeld (wohl in 20e3r und 50er Scheinen eben typisch für Dealer!) in Höhe von 1900 Euro.

Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, denn er stand unter Drogen bei der Fahrt. Zudem hatte er einen Haftbefehl offen. Nun sitzt er in der JVA und wartet auf seine Anklage wegen Fahren unter Betäubungsmitteln, Handel mit Drogen, und eben wegen seiner offenen Anzeige (Haftbefehl) wozu die Polizei keine näheren Angaben machte. Vermutlich auch wegen handel mit Drogen.

Hier noch eine coole Reportage zum Drogenhotspot Hamburg:

