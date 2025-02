Stuttgart-Story: Lena Mantler, der Influencer-Zwilling aus der Schwabenmetropole

Lena Mantler by Lena Mantler

Teil 67. In unserer neuen exklusiven Reihe berichten wir von außergewöhnlichen Stuttgartern. Ihre Geschichten, ihre Ansichten und natürlich ihr Bild in der Stuttgart Story.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Die 22-Jährige ist berühmt und wohlhabend. Ursache ist ihre Influencer-Karriere gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester, die sich mittlerweile eher auf ihre Familie konzentriert. Die Zwillinge rockten die Plattform Tik-Tok und gehören zu den berühmtesten Akteuren dort.

„Not my Fault“ heißt die erste gemeinsame Musik-Single die die beiden herausgebracht haben. Dies war 2017. 1019 zogen sie sich wegen Sicherheitsbedenken von „Tik-Tok“ zurück. Sie wechselten zu Instagram. Dort brachten Sie Videos heraus und haben täglich 30 000 neue Abonnenten.

Sie agierten als Model und Schauspielerinnen.

Lena wohnt in einer Loft-Wohnung in Stuttgart wo sie sich wohl fühlt und trotz Karriere nicht wegziehen will.

Hier eine Compilation ihrer Tik Tok Videos.

