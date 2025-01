CMT 2025: Von 18. bis 26. Januar wieder Reise-Infos   

Messe Stuttgart

Die weltgrößte Reisemesse steht wieder vor der Tür. Wir werden wieder von den Neuheiten im Camping-Bereich berichten.

Stuttgart. Am 18. Januar geht’s wieder los. Die größte Reisemesse der Welt ist wieder in Stuttgart am Start. Camping/Caravan wird wieder der größte Bereich sein und Stuttgart Journal wird wieder per Video von den Neuheiten berichten. Versprochen!

Fast zehn Hallen sind wieder gefüllt mit Reise-Neuheiten und -Infos. Auch die Stadt Stuttgart hat wieder einen Stand.

Hier ein Video von der CMT 2024. der Reporter entdeckte die A-Liner, die in den USA bereits eine riesige Fangemeinde haben. Camping für den kleinen Geldbeutel:

18 000 Euro kostet das Einsteigermodell. Platzsparend, dennoch haben hier 4 Familienmitglieder Platz. Küche, Schlaf-und Wohnbereich alles da, an jeden Pkw zum Dranhängen…

