Filmtipps die 11.: Neue spannende Streaming-Dienst-Streifen

Der Stuttgart Journal-Filmkritiker hat wieder die größten Streamingdienste durchforstet für unsere Leser.

Von Alexander Kappen

Der Streaming Anbieter „Netflix“ ist vor allem bekannt für seine gute Serien, die man teilweise mitproduziert. Gute Filme findet man vor allem auf Amazon Prime.

„The Trap – no way out“: Amerikanischer Psychothriller aus dem Jahr 2024 bei Amazon Prime. Für 4,99 Euro zu leihen.

Neu daran ist die Kombi: Dramatisch: weil der Vater ist der Serienkiller „The Butcher“ also der „Der Metzger“. Er wird gesucht vom FBI und Polizei. Romantisch: Die Tochter denkt sie besucht mit ihrem lieben Daddy ein Konzert und darf dann auch als „Dream Girl“ auf die Bühne.

Die Polizei hat einen anonymen Tipp bekommen, dass der Butcher beim Konzert von Lady Raven, eine Anspielung auf Lady Gaga und Co., auftauchen wird. Das Konzert ist eine Falle also „Trap“. Jeder männliche Besucher wird am Ausgang kontrolliert. Das Hasentattoo auf seinem Handgelenk identifiziert den Butcher nämlich eindeutig.

Lustig daran ist die nervige Teenie Göre, dessen nerviges Getue für ihren Vater gar kein Problem darstellt. Er versteht sich mit ihr prächtig, und sucht ständig nach einem Ausweg vom Konzert wegzukommen… während er einen Asiaten in einem „Fake-House“ gefangenhält und in 5 Minuten hinrichten kann – per Handy.

Wirklich herrlich kurzweilig und super spannend… Mit Komödien artigen Elementen, besitzt aber eine ernste Grundstimmung! Das Ende erscheint leicht überdreht, soll aber das sehr ernste Thema wohl etwas auflockern…

Trailer:

„Ad Vitam“ – „aus dem Lateinischen: Für das Leben“ – Film auf Netflix. Ja Netflix hat auch mal einen guten Spielfilm zu bieten. 2025 Frankreich Thriller. In 69 Ländern auf Platz 1 bei Netflix. Auch in Deutschland. Es ist einfach knallharte und gute Action. So noch nicht dagewesen: Die Schwangere Leo kämpft wie ein Soldat!

Die schwangere Polizistin muss sich verteidigen, denn ihr Ehemann Franck war früher ein Elite-Polizist bei der Kletter-Abteilung. Bei einem Einsatz geht er unvorsichtig vor und hat so einen toten Polizisten zu verantworten. Er wird suspendiert. Aber bei dem Einsatz hat der französische Geheimdienst 2 CIA Agenten erschossen. Das wird vertuscht.

Sauer über seinen Rauswurf will der Polizist sich rächen und hat ein blutiges Abzeichen in einem Safe hinterlegt, dass die beiden Agenten durch die DNA eindeutig identifiziert. Diesen Beweis will die Spezialeinheit zurück und jagt die beiden Polizisten. Am Ende spektakuläre Action bei einer Verfolgungsjagd mit mehreren Autos u.a.

Der Polizist kämpft bis zum Ende um sein Baby und seine Frau, deshalb „Ad Vitam“ „Für das Leben“!

Trailer (gibt es nur auf französisch – Der Film ist aber auf deutsch):

