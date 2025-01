Stuttgart: Noch sehr wenige Fahrradgaragen

Pexels / Pixabay / CC0

Radfahrer haben es in der Autostadt nicht leicht. Parkplätze zu finden ist schwer. Nur wenige Fahrradgaragen gibt es hierfür.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Erst 2019 haben die Fahrradgaragen ihren Anfang genommen in Stuttgart – unter der Paulinenbrücke wurde die erste installiert. 40 Plätze für Räder stehen dort zur Verfügung. Mittlerweile gibt es vier weitere Fahrradgaragen in Stuggitown. Zwei in Bahnhofsnähe, am Arnulf-Klett-Platz (60 Plätze) und im Mittleren Schlossgarten (80) und an der Hasenbergstraße (20). Macht insgesamt 200 Plätze. Viel zu wenig wenn man andere Städte vergleicht…

Nachteil: Es kostet etwas seinen Drahtesel zu parken. In Stuttgart muss man fürs Abstellen in den Radgaragen nämlich bezahlen: am Tag einen Euro, in der Woche vier und im Monat zehn Euro.

Übrigens: Am besten wird die Garage in der Hasenbergstraße genutzt. Hier liegt die Ausnutzung bei 85 bis 95 Prozent.