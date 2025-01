Silvesternacht: Brennendes Auto und Finger-Fund

Pexels / Helena Jankovičová Kováčová

Wieder war eine tierische Super-Spürnase im Einsatz. Am Neujahrsmorgen machte eine Frau mit ihrem Hund im Stuttgarter Westen einen Spaziergang. Dabei fand der Hund Carlo in der Ludwigstraße einen einzelnen menschlichen Finger.

Von Alexander Kappen

Stuttgart/Esslingen. Wir hatten bereits über einen Spezialhund bei der Polizei berichtet, der einen Verkehrsunfall aufklärte. Nun ist ein Hund in Stuttgart wieder auf einen möglichen Kriminalfall gestoßen. Am Neujahrsmorgen lief eine Frau mit ihrem 13 Jahre alten Mudi-Mischling Carlo spazieren. Plötzlich bellte Carlo – er hatte einen menschlichen Finger auf dem Gehweg entdeckt. Die Polizei wurde natürlich gerufen.

Ein 33-Jähriger hatte durch falsches Böllern an Silvester 2 Finger verloren – in der Ludwigstraße. Der Geschädigte lag im Marienhospital. Dorthin brachten die Beamten den Finger, der konnte aber nicht mehr angenäht werden, weil die Verschmutzungen zu groß waren. Allerdings war der Patient gut versorgt worden. Im Marienhospital gab es an Silvester 3 weitere Stuttgarter die mindestens einen Finger durch Böller und Raketen verloren.

Am Fasanenhof wurde eine 16-Jährige durch eine Rakete verletzt worden. Hier sucht die Polizei noch Zeugen, denn es handelte sich um einen absichtlichen Angriff…

In Esslingen brannte ein Auto und im Stadtteil Mettingen wurden rund ein Dutzend Autos mutwillig beschädigt: Außenspiegel abgebrochen und ähnliches.

Trotzdem frohes Neues wünscht das Stuttgart Journal seinen Lesern und nächstes Silvester einfach das Böllern weglassen – wegen der Gesundheit und der Ruhe auch für Tiere!