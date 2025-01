Mehr Spaß am Fluss in Esslingen: Arbeiten für Neckaruferpark in vollem Gange

Symbolbild

Der Stuttgart Journal Reporter war bei einem Spaziergang am Neckar in die Bauarbeiten geraten. Hier nun einige Infos zu dem Fluss-Verschönerungsprojekt der Stadt Esslingen

Von Alexander Kappen

Esslingen. Der SJ Reporter war vor einigen Jahren bei der Pressekonferenz zum geplanten Neckaruferpark in der Stadtmitte von Esslingen anwesend. Er hatte sogar selbst Ideen abgegeben wie die anderen Bürger beim Workshop. Nun sind die Bauarbeiten in vollem Gange. Café am Neckar, Liegebereiche und vieles mehr wird am Esslinger Neckar erschaffen.

Es hat einige Jahre gebraucht um in Gang zu kommen, nun wird aber am Esslinger und Mettinger Neckarufer fleißig geschafft. Bagger rollen und Architekten laufen „wichtig tuerisch“ mit Bauhelmen am Neckarweg entlang, der zurzeit gesperrt ist für Spaziergänger, Gassigeher, Radfahrer.

Bei den Bauarbeiten fand man Asbestrückstände und musste rund 800 Tonnen Erde entfernen, die vergiftet war. Bäume haben mit ihren Wurzeln dicke „Huppel“ in den Weg gearbeitet, die für Radfahrer zum Problem geworden sind. Hier will man Abhilfe schaffen.

Im November 2023 begannen die Bauarbeiten. 40 000 Quadratmeter soll das Erholungsgebiet umfassen. Auch eine Aussichtsplattform ist geplant, von der man aus dann die Schiffe und Kanufahrer und natürlich Wasservögel wie den wunderschönen Reiher beobachten kann.

Man entdeckte Gebäudereste im Untergrund und musste 2500 Kubikmeter Steine entfernen. Die will man nun wiederverwenden für die neuen Wege. Es tut sich einiges am Esslinger Neckarufer, der Reporter wird es im Blick behalten…