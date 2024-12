Pflegebedürftige in Deutschland nehmen immer weiter zu

Marcus Aurelius - Pexels

Verzeichnete das Demografie-Portal von Bund und Ländern im Jahr 2001 nur 2 Prozent der deutschen Bevölkerung als pflegebedürftig, hat sich die Anzahl der Betroffenen mittlerweile mehr als verdoppelt. Im Jahr 2021 wurde die 5-Prozent-Marke geknackt und Experten gehen von einer weiteren Steigerung um mindestens 1,7 Prozent bis zum Jahr 2060 aus.

Da in Deutschland eine absolute Knappheit an Altersheimen besteht und die mittlerweile 5 Millionen Pflegebedürftigen unmöglich in die 16.100 Pflegeheime untergebracht werden können, gewinnt die häusliche Pflege immer mehr an Bedeutung.

Hilfsmittel für die häusliche Pflege

Die Pflege von Angehörigen im eigenen Zuhause stellt viele Familien vor Herausforderungen. Um pflegebedürftigen Menschen den Alltag zu erleichtern und ihnen ein würdevolles Leben zu ermöglichen, gibt es zahlreiche Hilfsmittel, die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Diese Hilfsmittel können den Alltag nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Pflegepersonen erheblich erleichtern, da sie Bewegungsfreiheit, Sicherheit und Komfort fördern. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören bauliche Anpassungen sowie spezielle Geräte und Möbel.

Wichtige Pflegevorkehrungen im Bad

Ein zentraler Bereich, der angepasst werden sollte, ist das Badezimmer. Hier können eine Duschliege oder ein Duschstuhl enorme Erleichterung bieten. Eine Duschliege als Hilfsmittel ist besonders für Personen geeignet, die nicht mehr in der Lage sind, eigenständig zu stehen. Sie ermöglicht eine bequeme und sichere Körperpflege im Liegen und ist oft mit höhenverstellbaren Funktionen ausgestattet, um die Arbeit der Pflegeperson zu erleichtern. Auch Haltegriffe an strategischen Stellen, rutschfeste Matten und eine bodengleiche Dusche tragen dazu bei, die Sicherheit im Badezimmer zu erhöhen.

Utensilien für mehr Mobilität im Eigenheim

Ein weiteres häufiges Problem in Pflegehaushalten ist die Mobilität innerhalb des Hauses. Treppen stellen oft eine unüberwindbare Hürde dar. Hier ist ein Treppenlift eine ideale Lösung. Dieses Hilfsmittel ermöglicht es, dass Menschen mit eingeschränkter Mobilität problemlos zwischen den Stockwerken wechseln können, ohne dass sie auf die Hilfe Dritter angewiesen sind.

Treppenlifte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Modelle für gerade Treppen und für kurvige oder verwinkelte Treppenhäuser. Moderne Treppenlifte lassen sich oft in bestehende Bauten integrieren, ohne größere Umbauten vornehmen zu müssen.

Für Rollstuhlfahrer sind auch extrabreite Türen eine wichtige Anpassung. Standardtüren sind oft zu schmal, sodass es schwierig oder unmöglich ist, mit einem Rollstuhl hindurchzufahren. Durch den Einbau breiterer Türrahmen wird der Bewegungsradius innerhalb des Hauses erheblich verbessert. Ebenso können Schwellen an Türdurchgängen abgeflacht oder ganz entfernt werden, um den Zugang zu erleichtern.

Unterstützung im Wohn- und Schlafbereich

Im Wohn- und Schlafbereich gibt es ebenfalls eine Vielzahl an Hilfsmitteln. Ein elektrisch verstellbares Pflegebett ermöglicht es, die Liegeposition individuell anzupassen, was nicht nur den Komfort für die pflegebedürftige Person erhöht, sondern auch die Pflege erleichtert. Zusätzlich können Hebehilfen oder sogenannte Patientenlifter eingesetzt werden, um das Umlagern oder Aufrichten aus dem Bett zu erleichtern. Diese Geräte reduzieren die körperliche Belastung für Pflegepersonen und verringern das Risiko von Verletzungen.

Auch kleinere Hilfsmittel können den Alltag erleichtern. Rollstühle, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden können, bieten Mobilität und Freiheit. Esshilfen wie rutschfeste Unterlagen, Griffverstärkungen für Besteck oder Schnabeltassen helfen dabei, die Eigenständigkeit bei den Mahlzeiten zu bewahren.

Für Menschen mit eingeschränkter Kraft oder Koordination können Greifhilfen oder höhenverstellbare Tische praktische Unterstützung bieten. So ist es möglich, elektronische Geräte wie Computer oder Fernseher auf eine angenehme Höhe zu positionieren.

Die Anpassung des Wohnraums und die Nutzung dieser Hilfsmittel können maßgeblich dazu beitragen, die Lebensqualität von pflegebedürftigen Menschen zu verbessern. Gleichzeitig wird den Pflegepersonen ermöglicht, ihre Arbeit effizienter und mit weniger Belastung auszuführen. Ein individuell angepasstes Umfeld ist der Schlüssel für ein harmonisches Zusammenleben und die Förderung der Selbstständigkeit, wo immer dies möglich ist.

Fazit

Hilfsmittel wie Duschliegen, Treppenlifte, extrabreite Türen und Pflegebetten erleichtern den Alltag für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen erheblich. Sie fördern Mobilität, Sicherheit und Komfort im eigenen Zuhause. Durch individuelle Anpassungen und praktische Geräte kann die Lebensqualität gesteigert und die Pflege effizienter gestaltet werden.