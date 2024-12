Esslinger Weihnachtsmarkt: Für viel Unterhaltung ist gesorgt

LoggaWiggler / Pixabay

Der Esslinger Weihnachtsmarkt ist etwas ganz Besonderes. Hier gibt es Feuershows, Mitmachprogramme und Überraschungen zu entdecken wie den Badezuber in dem auch mal nur leicht bekleidete Leute sitzen können.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Mit der S-Bahn der Linie 1 ist man von Stuttgart in rund 15 Minuten in Esslingen. Hier findet man tolle Unterhaltung, die es so nicht auf anderen Weihnachtsmärkten zu sehen gibt.

Hier gibt es zum Beispiel traditionelle Handwerksvorführungen. Korbflechter, Zinngießer und ähnliche Handwerke zeigen ihr Können nicht zu vergessen der Steinmetz aus Weimar über den wir schon berichtet haben.

In Mitmach-Workshops kann man das alte Handwerk erlernen oder zumindest mal hineinschuppern. Es gibt Kinderführungen, ein Märchenzelt, zudem eine lebende Krippe und ein historisches Karussell: Besonders geeignet für Familien und Kinder, um den Weihnachtsmarkt-Besuch noch lebendiger zu gestalten!

Was gibt es schöneres als Feuer auf einem Weihnachtsmarkt? Verschiedene Shows gibt es zu dem Thema und natürlich sind auch die Gaukler wieder am Start: Tägliche Events mit Akrobaten, riesigen Stelzenläufern und gefährlich lebenden Feuerkünstlern auf den Bühnen am Rathausplatz, Hafenmarkt und Zwergenland – oh mann (mittelalterliches) Esslingen wie bist du schön!

Hier noch unsere aktuelle Weihnachtsvideo zum Esslinger Markt:

