Gesundheitsrisiko durch Dubai-Schokolade: Lebensmittelüberwachung in Alarmbereitschaft

Jarmoluk / Pixabay / CC0

Stuttgart. In letzter Zeit hat die sogenannte „Dubai-Schokolade“ in Deutschland stark an Popularität gewonnen. Diese Schokolade wird häufig mit einer Kombination aus hochwertigen Zutaten, darunter Schokolade und Pistazien, beworben und ist in großen Mengen sowie zu hohen Preisen erhältlich.

Von Dirk Meyer (kai)

Um den wachsenden Markt im Auge zu behalten, hat die Lebensmittelüberwachung die importierten Produkte genauer unter die Lupe genommen. Die aktuellen Ergebnisse haben Anlass zur Besorgnis gegeben.

Erste Untersuchungen der Dubai-Schokolade

Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart hat im Rahmen einer Kooperation mit den CVUAs Freiburg und Sigmaringen insgesamt acht Proben „Dubai-Schokolade“ aus Drittländern untersucht.

Fünf der Proben stammten von einem Hersteller aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, während die übrigen drei Proben verschiedenen Herstellern aus der Türkei zugeordnet wurden. Die Proben wurden sowohl bei Importen in die Europäische Union als auch direkt bei deutschen Händlern entnommen.

Die Untersuchung hat ergeben, dass in allen Proben signifikante Mängel festgestellt wurden. Die drei Proben aus der Türkei wiesen nicht deklarierten Sesam auf, was insbesondere für Allergiker gesundheitsgefährdend sein kann.

Die Proben aus den Vereinigten Arabischen Emiraten enthalten jedoch Fremdfett anstelle von echter Schokolade, was eine Täuschung der Verbraucher darstellt. Darüber hinaus waren die Proben nicht für den menschlichen Verzehr geeignet, da sie herstellungsbedingte Kontaminationen enthielten. Diese Ergebnisse deuten auf schwerwiegende Qualitätsprobleme hin.

Verbraucherinformationen und Ministerappel

Angesichts dieser unerfreulichen Ergebnisse hat Minister Peter Hauk für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz auf die Verantwortung der Importeure hingewiesen. Er betonte, dass in der Industrie auf Sorgfaltspflicht geachtet werden müsse, um sicherzustellen, dass angebotene Produkte sowohl gesundheitlich unbedenklich als auch qualitativ hochwertig sind.

Bei Produkten, die als „Dubai-Schokolade“ vermarktet werden, müsse der Verbraucher sich auf echte Schokolade mit hochwertigen Zutaten verlassen können, frei von Verunreinigungen und Verfälschungen.

Sonderprogramm zur Überprüfung von Dubai-Schokolade und Pistaziencreme

In Reaktion auf den gemeldeten Hype und die besorgniserregenden Untersuchungsergebnisse hat die Lebensmittelüberwachung ein landesweites Sonderprogramm ins Leben gerufen. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Produkte „Dubai-Schokolade“ aus Drittländern sowie in der EU hergestellte Varianten umfassend zu prüfen. Bestandteil des Programms sind auch Proben von einheimischen Herstellern, Konditoreien und Confiserien.

Zusätzlich zu den Untersuchungen der „Dubai-Schokolade“ werden Proben von Pistaziencreme aus dem Großhandel in das Mykotoxin-Programm am CVUA Sigmaringen aufgenommen.

Die geplanten Untersuchungen zielen darauf ab, die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten und die Vielzahl von möglichen Verunreinigungen und gesundheitlichen Risiken systematisch zu identifizieren.

Fazit

Die Testergebnisse und die neuen Auflagen der Lebensmittelüberwachung rücken den Hype um die Dubai-Schokolade und verwandte Produkte in ein kritisches Licht. Die Maßnahmen zur Überprüfung sollen sicherstellen, dass Verbraucher beim Kauf von Schokolade und Süßwaren keine gesundheitlichen Risiken eingehen.

Die Entwicklung in den kommenden Wochen wird zeigen, wie effizient die Kontrollen sind und ob die Industrie auf die Forderungen nach einer verantwortungsvollen Produktqualität reagiert. Die zunehmende Aufmerksamkeit für die Inhaltsstoffe und Herkunft von Lebensmitteln könnte dabei zu einer nachhaltigeren Verbraucherbewertung in der Zukunft führen.