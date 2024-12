Koala-Nachwuchs: Sensationeller Nachzuchterfolg in der Wilhelma

FlipSide / Pexels

Stuttgart. Der zoologisch-botanische Garten Wilhelma in Stuttgart hat einen bemerkenswerten Erfolg in der Zucht von Koalas erzielt.

Von Dirk Meyer (kai)

In der im Juli 2023 eröffneten Tieranlage Terra Australis können Besucher nun einen bemerkenswerten Anblick erleben: Objekte der Aufmerksamkeit sind die beiden Koala-Weibchen Scar und Auburn, die kürzlich Begleitungen aus ihren Beuteln präsentieren, möglicherweise in Form kleiner Beine oder Köpfe. Diese vor Kurzem geborenen Koala-Joeys markieren den ersten Nachwuchs dieser Tierart in Süddeutschland.

Zuchtbedingungen und Fortpflanzung

Bereits im Mai 2023 stellten die Tierpfleger der Wilhelma fest, dass das sechsjährige Koala-Männchen Aero Interesse an den beiden Weibchen zeigte. In den folgenden Wochen kam es mehrmals zu Paarungen. Ein weiteres Männchen, Navy, konnte hingegen noch keine Erfolge verbuchen. Laut Volker Grün, dem stellvertretenden Direktor der Wilhelma sowie Kurator der Terra Australis, wurden die beiden Jungtiere in der Mitte des Juni geboren, nachdem die Tragzeit von nur 35 Tagen erfolgreich abgeschlossen war. In diesem frühen Stadium sind die Koala-Joeys blind, nackt und ungefähr so groß wie ein Gummibärchen. Nach der Geburt klettern sie in den Beutel ihrer Mutter, wo sie eine kritische Entwicklungsphase durchlaufen.

Ernährung und Pflege der Jungtiere

Die Aufzucht von Koalas gestaltet sich als äußerst anspruchsvoll. Diese Tiere sind spezialisierte Pflanzenfresser, die ausschließlich Eukalyptusblätter und -rinde konsumieren. Die genaue Auswahl der Eukalyptusarten ist entscheidend, da nicht jeder Baum in allen Wachstumsphasen als Nahrung geeignet ist. Zudem ist das Futterverhalten von Koalas komplex; individuelle Vorlieben für bestimmte Eukalyptussorten sind nicht selten. In den ersten Lebenswochen ernähren sich die Koala-Joeys ausschließlich von Muttermilch, bevor ab der 22. Lebenswoche der „Pap“ – der weiche Kot, der im Blinddarm der Mutter produziert wird – hinzukommt. Dieser enthält essentielle Nährstoffe und Mikroorganismen, die für die Entwicklung des Verdauungssystems der Jungtiere von Bedeutung sind.

Eukalyptusversorgung und Erhaltungszucht

Um die Bedürfnisse der Koalas optimal zu erfüllen, bezieht die Wilhelma zweimal pro Woche 90 Bund frischen Eukalyptus aus einer spezialisierten Gärtnerei. Zusätzlich hat der Zoo ein eigenes Gewächshaus mit etwa 100 Eukalyptusbäumchen angelegt, um im Falle von Lieferengpässen eine Voraussetzung für die Tiere zu schaffen. Die anspruchsvolle Pflege der Koalas trägt dazu bei, dass diese Tierart in Deutschland und Europa selten gehalten wird. Aktuell gibt es in Deutschland nur drei weitere Zoos, die Koalas beherbergen.

Volker Grün erläutert zudem die Bedeutung der Zucht der Stuttgarter Koalas: Die Tiere stammen direkt von der Dreamworld Wildlife Foundation in Australien, was zu einer wesentlichen genetischen Vielfalt im europäischen Zuchtbuch beiträgt. Die Zuchtprogramme in Zooeinrichtungen außerhalb Australiens werden als wichtig anerkannt, insbesondere im Hinblick auf die Gefährdung von Koalas durch Lebensraumzerstörung und Buschbrände.

Rolle der Koalas in der Öffentlichkeitsarbeit

Die Wilhelma-Direktion betont zudem, dass die Koalas als Botschaftertiere fungieren, die das Bewusstsein für die Herausforderungen des Klimawandels und der Biodiversitätskrise schärfen. Durch die Zucht und das Engagement für den Erhalt der Koalas tragen Zoos wie die Wilhelma nicht nur zum Arten- aber auch zum Umweltschutz bei. In diesem Sinne ist der Koala-Nachwuchs in Stuttgart mehr als nur ein zoologischer Erfolg; er steht auch für ein übergeordnetes Ziel der Naturschutzbemühungen.