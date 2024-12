Was ist das beste Wachstumsmedium für Cannabis?

Matteo Paganelli / Unsplash

Cannabiszüchter und – enthusiasten sind oft besorgt über das beste Medium für den Anbau von Cannabis. Und das zu Recht. Denn die Wahl des richtigen Anbaumediums ist eine der wichtigsten Entscheidungen für den Anbau gesunder, hochwertiger Cannabispflanzen. Es wirkt sich direkt auf die Entwicklung des Wurzelsystems, das Wachstum und den Gesamtertrag Ihrer Pflanzen aus.

Bei so vielen verfügbaren Optionen wie natürliche Erde, Kokosnuss, Hydrokultur usw. kann die Wahl schwer fallen. Aber keine Sorge! In diesem Leitfaden werden wir die verschiedenen Kultursubstrate für Cannabis besprechen und wie man das beste für sich selbst auswählt. Fangen wir an!

Was ist ein Kultursubstrat für Cannabis?

Ein Kultursubstrat für Cannabis ist das Material, in dem Ihre Pflanzen wachsen. Betrachten Sie es als das „Zuhause“ für die Wurzeln, wo sie Halt, Wasser und Nährstoffe bekommen. Gängige Anbaumedien sind Erde, Kokosfasern und Hydrokulturen (bei denen die Pflanzen in mit Nährstoffen gefülltem Wasser wachsen). Die Wahl des Mediums kann sich darauf auswirken, wie Ihre Pflanzen wachsen, wie einfach sie zu pflegen sind und wie gut die Ernte ausfällt.

Die 3 wichtigsten Arten von Kultursubstraten für Cannabis

Es gibt viele Arten von Nährböden für Cannabispflanzen. Sie können jedoch alle in die Kategorien Erde, bodenlose Erde und Hydrokultur eingeteilt werden. Schauen wir uns diese im Detail an:

1. Erde

Erde ist das traditionellste, billigste und am weitesten verbreitete Anbaumedium für Cannabis. Es ist eine großartige Wahl für Anfänger, weil es einfach zu verwenden ist, bereits Nährstoffe enthält, eine gesunde Wurzelentwicklung unterstützt und Knospen mit reichem Geschmack und Aroma hervorbringt. Aber ist das alles Glanz und Glamour? Schauen wir uns einige seiner Vor- und Nachteile an:

Vorteile

Erde ist nachsichtiger als andere Kultursubstrate. Dank ihrer festen Struktur kann sie Wasser und Nährstoffe speichern, was den Pflanzen hilft, sich von kleinen Fehlern wie Über – oder Unterbewässerung zu erholen.

Sie müssen nicht dafür bezahlen (außer bei kommerziellen Erden, die aber immer noch erschwinglich sind).

pH-Schwankungen sind in der Regel milder und weniger problematisch.

Sie enthält natürliche Nährstoffe, so dass die Pflanzen im Keimlingsstadium nicht viel Dünger benötigen.

Nachteile

Im Vergleich zu anderen Kultursubstraten kann es zu geringeren Erträgen führen.

Der Boden kann anfällig für Schädlinge und Krankheiten sein, wenn er nicht richtig behandelt wird.

Es ist normalerweise nur für den Anbau im Freien geeignet.

Am besten geeignet für: Indica-dominante Sorten, die unter harten Bedingungen gedeihen, wie Hindu Kush, Northern Lights, Black Cherry Punch, etc.

2. Bodenlose Medien (Coco Coir, Torfmoos und Perlit)

Erdenlose Nährböden sind die richtige Wahl, wenn Sie sich nicht mit der sperrigen Natur der Erde herumschlagen wollen. Sie werden vor allem von Anfängern und erfahrenen Züchtern bevorzugt, die mehr Kontrolle über die Nährstoffzufuhr und den gesamten Anbauprozess haben wollen. Zu den drei beliebtesten Materialien, die in erdelosen Medien verwendet werden, gehören:

Kokosfasern: Eine natürliche, erneuerbare Faser, die aus Kokosnussschalen hergestellt wird.

Eine natürliche, erneuerbare Faser, die aus Kokosnussschalen hergestellt wird. Torfmoos: Ein zersetztes Pflanzenmaterial aus Mooren mit hoher Wasserspeicherkapazität.

Ein zersetztes Pflanzenmaterial aus Mooren mit hoher Wasserspeicherkapazität. Perlit: Ein leichtes vulkanisches Glas, das die Drainage und Belüftung fördert.

Diese Materialien können zwar unabhängig voneinander verwendet werden, aber die meisten Landwirte kombinieren sie mit Naturkompost, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Werfen wir einen Blick auf die Vor- und Nachteile von erdlosen Medien:

Vorteile

Sie haben die volle Kontrolle über die Nährstoff- und pH-Werte der Pflanzen.

Die Pflanzen wachsen schneller und erzielen höhere Erträge als in der Erde.

Bodenlose Medien wie Kokosfasern und Perlit sind leichter als natürliche Erde und eignen sich daher für den Anbau in Innenräumen

Nachteile

Da sie keine natürlichen Nährstoffe enthalten, sind Ihre Pflanzen auf Sie angewiesen, um Nährstoffe zu erhalten.

Für eine wirksame Anwendung ist ein gewisses Maß an Erfahrung erforderlich

Es ist teurer.

Am besten geeignet für: Automatisch blühende und feminisierte Samen mit einem kürzeren Wachstumszyklus, wie Northern Light Auto, Cherry Pie Auto, etc.

3. Hydroponik (nährstoffbasierte Lösung)

Die Hydrokultur ist eine weitere erdelose Art, Cannabis anzubauen. Hydroponik kann mit und ohne ein festes Medium betrieben werden. Bei einem festen Nährboden werden die Cannabispflanzen in Töpfe gesetzt, die mit festen Nährböden wie Tonkies, Perlit oder Steinwolle gefüllt sind (die alle das Wurzelwachstum fördern). Dann werden Wasser und Nährstoffe über Tropfer an die Pflanzen abgegeben, um sicherzustellen, dass sie alle Nährstoffe für ihr Wachstum erhalten.

Andererseits gibt es auch Systeme, bei denen die Pflanzen überhaupt kein festes Medium verwenden, sondern nur die Wurzeln in einen Tank mit Wasser und Nährstoffen hängen. Manche Systeme kombinieren auch beide Methoden. Hier sind die Vor- und Nachteile:

Vorteile

Die Pflanzen sind weniger anfällig für Schädlinge und bodenbedingte Krankheiten.

Unterstützt die richtige Wurzelentwicklung, da die Pflanzen ausreichend Nährstoffe erhalten.

Hydroponik spart Platz und Wasser und erfordert weniger Chemikalien.

Nachteile

Moderne Hydroponikmethoden erfordern teure Geräte.

Wenn das System ausfällt (z. B. bei einem Pumpen- oder Stromausfall), können die Pflanzen ohne das richtige Wasser und die richtigen Nährstoffe schnell Schaden nehmen.

Es sind fortgeschrittene technische Kenntnisse erforderlich.

Am besten geeignet für: Alle Arten von regulären, autoflowering und feminisierten Hanfsamen.

Wie man das beste Cannabis-Zuchtmedium auswählt

Jetzt kennen Sie die verschiedenen Arten von Kultursubstraten und ihre Vor- und Nachteile. Wie wählen Sie nun das beste Anbaumedium für Ihr Cannabis aus? Hier sind einige wichtige Faktoren zu berücksichtigen:

1. Ihr Erfahrungsstand

Es ist wichtig, ein Anbaumedium zu wählen, das gut zu Ihrem Erfahrungsstand passt. Einige Medien (Hydroponik und Aeroponik) erfordern solide technische Kenntnisse über Bewässerungssysteme, Wasser- und Temperaturkontrolle usw. Wenn Sie ein Anfänger ohne jegliche Erfahrung sind, sollten Sie sich stattdessen für Erde entscheiden.

2. Spezifische Bedürfnisse der Cannabissorte

Verschiedene Cannabissorten benötigen unterschiedliche Nährstoffgehalte und kommen mit bestimmten Arten von Nährböden gut zurecht. Es ist wichtig, die Bedürfnisse der Sorte, die Sie anbauen möchten, und das für sie am besten geeignete Anbaumedium zu erforschen. White Widow und Haze beispielsweise gedeihen gut, wenn sie im Freien mit Komposterde angebaut werden, während OG Kush besser in Hydrokulturen gedeiht.

3. Die Kostenauswirkungen

Ein weiterer wichtiger Faktor, den es zu berücksichtigen gilt, sind die Kosten, die damit verbunden sind. So ist beispielsweise Erde oft erschwinglicher als Hydrokulturen, die spezielle Geräte wie Behälter, Pumpen, Rohre und Anzuchtlampen erfordern. Sie müssen auch die laufenden Kosten im Zusammenhang mit dem von Ihnen gewählten Medium berücksichtigen. Wenn Sie sich zum Beispiel für Kokosfasern oder Torfmoos entscheiden, benötigt Ihre Pflanze mehr Zusatzstoffe, was die Kosten in die Höhe treibt.

4. Umweltfaktoren

Bei der Auswahl eines Kultursubstrats sollten Sie die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur in Ihrem Anbaugebiet berücksichtigen. Einige Substrate, wie z. B. Kokosfasern, halten die Feuchtigkeit gut zurück und sind daher ideal für heißere, trockenere Klimazonen.

Das endgültige Urteil: Was ist das beste Anbaumedium für Cannabis?

Welches Anbaumedium für Ihr Cannabis am besten geeignet ist, hängt von Ihrem Erfahrungsstand, Ihrer bevorzugten Sorte, Ihrem Budget und Ihren Anbaubedingungen ab. Erde ist eine gute Wahl für Anfänger, da sie erschwinglich und einfach zu verwenden ist. Kokosfasern, Torfmoos und Perlit sind gute Optionen, wenn Sie ein schnelleres Pflanzenwachstum und größere Erträge anstreben, da sie das Wasser gut halten und die Luft an die Wurzeln lassen.

Hydroponik und Aeroponik bieten mehr Kontrolle und bessere Ergebnisse, sind aber teurer und schwieriger zu handhaben. Bei richtiger Pflege und Bewirtschaftung werden Ihre Pflanzen gut gedeihen, unabhängig davon, welches Wachstumsmedium Sie verwenden.