Beliebte Reiseziele ab Stuttgart – so sah der Sommerflugplan 2024 aus

Daniel Kist / Pexels

Es ist einige Monate her, dass am 31. März 2024 der Sommerflugplan des Stuttgarter Flughafens startete. Er lief bis zum 26. Oktober und wurde von insgesamt 29 Airlines durchgeführt. 115 Reiseziele in 34 Ländern standen den Urlaubern zur Verfügung. Die Nachfrage nach Flügen stieg im Vergleich zum Vorjahr an, rund 50.000 Starts mehr wurden durchgeführt. Doch welche Reiseziele waren besonders gefragt? Welche neuen Verbindungen gab es und welche Airlines waren begehrt? Ein Rückblick auf die beliebtesten Reiseziele ab Stuttgart im Sommer 2024.

Klassiker im Mittelpunkt: Türkei, Spanien und Griechenland bleiben Spitzenreiter

Ihre Spitzenpositionen mussten die Länder Türkei, Spanien und Griechenland auch im Sommer 2024 nicht räumen. Antalya an der türkischen Riviera und Palma de Mallorca waren die Favoriten der Touristen. Dank der zahlreichen Direktverbindungen und dem komfortablen Parkservice in Flughafennähe war der Urlaub zum Greifen nahe.



Turkish Airlines bediente nicht nur Istanbul, sondern auch Kayseri, Samsun und Trabzon. SunExpress rundete das Angebot mit Zielen wie Izmir, Bodrum und Konya ab. Für Spanien-Touristen war Eurowings die erste Wahl mit regelmäßigen Flügen Richtung Barcelona und Nizza. Griechenland lockte mit Reisezielen wie Heraklion, Rhodos und Kos, die Airlines wie TUIfly und Condor steuerten sie an. Mit den drei Topländern hatte sich im Vergleich zu 2023 nicht viel verändert.

Neue Ziele und Highlights im Sommerflugplan 2024

Der Sommerflugplan 2024 ließ aber nicht alles beim Alten, es gab auch neue Verbindungen. So erweiterte Eurowings ihr Angebot um Reykjavik auf Island und Edinburgh in Schottland. Für Naturliebhaber war die neue Verbindung Richtung Island eine optimale Gelegenheit, die grüne Insel zu erkunden. Die italienische Fluggesellschaft SkyAlps feierte ihre Premiere am Stuttgarter Flughafen mit Flügen nach Bozen. Gemacht für alle, die die Südtiroler Alpen nicht mit dem Auto erreichen wollten.



Ein Rückkehrer zeigte sich mit der spanischen Airline Volotea am Stuttgarter Flughafen. Zweimal pro Woche hoben die Maschinen in Richtung Bordeaux ab. Zudem nahm Delta Air Lines die Direktverbindung nach Atlanta wieder auf. Damit wurde Stuttgart erneut zur wichtigen Brücke in die Vereinigten Staaten.



Dank Wizz Air hatten Touristen ab Stuttgart die Möglichkeit, eine neue Route in Richtung Budapest zu entdecken und die ungarische Hauptstadt zu besuchen. Perfekt für alle, die sich ein bisschen mehr Vitalität und Abenteuer in den Ferien gönnen wollten.

Mehr als Sonne und mehr: Umsteigehubs für globale Verbindungen

Nicht nur die klassischen Ziele waren gefragt, der Stuttgarter Flughafen war 2024 auch ein Drehkreuz für internationale Urlauber. Wichtige Umsteigehubs wie Amsterdam, London, Wien und Zürich wurden mehrmals pro Tag angeflogen, um Verbindungen in die ganze Welt zu ermöglichen. Geschäftsreisende und Vielreisende durften sich von den regelmäßigen Verbindungen zu den zentralen Knotenpunkten freuen.



Auch die Langstrecke war wieder fester Bestandteil des Flugplans. Mit Delta Air Lines nach Atlanta oder Turkish Airlines nach Istanbul boten sich Reisenden verschiedene Optionen, ihre Reise nahtlos fortzusetzen.

Der Sommer war ein voller Erfolg für den Stuttgarter Flughafen

Mit dem Sommerflugplan 2024 zeigte sich die Stadt von ihrer besten Seite. Neue Verbindungen weckten das Interesse der Urlauber, die aus Stuttgart selbst oder dem Umland in die Ferien starteten. Klassische Destinationen am Mittelmeer hatten zwar die Nase vorn, es wurde aber klar, dass das Angebot sukzessive erweitert wird. Dank Parkmöglichkeiten und Services wie Komfort-Check-in ist der Stuttgarter Flughafen ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt, wenn es um sicheren und komfortablen Flugverkehr in Deutschland geht.