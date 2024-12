Sprung in die Selbstständigkeit: Die Geschichte einer Wildkatze

DAVIDKNOX / freeimages.com

Im Spätsommer des vergangenen Jahres wurde eine hilflose Wildkatze in einem Heulager in der Verbandsgemeinde Selters entdeckt. Der kleine Findling, der in einem besorgniserregenden Zustand war, wurde von der Wildkatzenexpertin Gabriele Neumann gerettet.

Von Dirk Meyer (kai)



In der Wildtieraufzuchtstation fand die Jungkatze nicht nur ein sicheres Zuhause, sondern auch die notwendige Pflege und Betreuung, um sich zu erholen und zu wachsen.

Erste Schritte zur Genesung

Nach ihrer Ankunft in der Aufzuchtstation war die Wildkatze stark unterernährt und von Flöhen geplagt. Die anfängliche Phase der Stabilisierung war entscheidend, um dem Tier die nötigen Kräfte zu schenken.

Mit der Zeit wurde das hilflose „Bündel“ zu einer selbstbewussten Jungkatze, die ihren Instinkt und ihre Fähigkeiten als Wildkatze entdeckte. Ein enger Kontakt zu Menschen war nicht mehr erforderlich, denn die kleine Wildkatze begann, ihre natürlichen Verhaltensweisen zu entfalten.

Optimale Bedingungen für ein geschütztes Aufwachsen

Die Wildtieraufzuchtstation bietet den jungen Wildkatzen eine ideal gestaltete Umgebung, die den Bedürfnissen der Tiere Rechnung trägt. Die Aufzucht erfolgt in kleinen Gruppen, was es den Tieren ermöglicht, sich in einer natürlichen Sozialstruktur zu entwickeln.

Geräumige, katzenfreundlich gestaltete Gehege ermöglichen den Tieren Rückzugsmöglichkeiten und bieten gleichzeitig eine Plattform zur Interaktion mit ihren Artgenossen. Ein speziell abgestimmtes Futter fördert die Prägung auf zukünftige Beutetiere, was für die spätere Auswilderung von großer Bedeutung ist.

Engagement und Unterstützung der Naturschutzinitiative

Die Naturschutzinitiative e.V. (NI) ist für die Unterstützung der Wildtieraufzuchtstationen aktiver Teil des Konzepts, verletzte und verwaiste Tiere mit großem Engagement zu betreuen.

Seit der Berichterstattung über die Wildkatze in verschiedenen Medien ist eine beachtliche Summe von über 2.500,00 € an Spenden zusammengekommen. Diese Gelder fließen direkt in die Betreuung der Tiere und unterstützen die engagierten Helfer vor Ort.

Zukünftige Herausforderungen und die Rolle der Öffentlichkeit

Die Aufzucht und Auswilderung eines Jungtieres erfordert nicht nur einen hohen personellen Aufwand, sondern auch erhebliche finanzielle Mittel. Die Kosten können mehrere Tausend Euro betragen, bis die Wildkatze bereit ist, im Frühjahr in die Freiheit entlassen zu werden.

Die Naturschutzinitiative ist dankbar für alle eingegangenen Spenden und bittet die Öffentlichkeit, weiterhin ihren Beitrag zu leisten. Damit kann die wichtige Arbeit an den Wildtierstationen aufrechterhalten werden.

Spendenmöglichkeiten und weiterer Bedarf

Die NI leitet die Spenden gezielt an die genannten Aufzuchtstationen weiter, um deren wertvolle Arbeit zu unterstützen. Interessierte können auf das Spendenkonto der Westerwald Bank eG (IBAN: DE83 5739 1800 0011 5018 00, Stichwort: „Wildkatze“) einzahlen, um die Aufzucht und Auswilderung der Wildkatze und anderer hilfsbedürftiger Tiere zu fördern.

Mit dieser Unterstützung tragen die Spender dazu bei, dass eine weitere Wildkatze in eine selbstständige und artgerechte Zukunft entlassen werden kann.