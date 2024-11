Frischer Wind im Stuttgarter Süden 

Phil Baum / unsplash

Der neu gewählte Bezirksvorsteher ist jung: Erst 27 Jahre alt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Süd. Jonathan Makurath von der SPD ist der jüngste Bezirksvorsteher in ganz Stuttgart. Er wird die nächsten fünf Jahre frischen Wind in den Süden bringen. Davon ist er selbst überzeugt. Er will die Böblinger Straße weiterentwickeln.

Das Schoettle-Areal will er in eine glorreiche Zukunft führen und die Sanierung des Kaltentaler Ortszentrums endlich voranbringen, denn die stockt bekanntermaßen.

Dabei macht er den Bezirksvorsteherposten ehrenamtlich und hat keinerlei finanzielle Interessen. Ihm liegt der Süden einfach am Herzen. Hier schlägt das Herz Stuttgarts.

Der Marienplatz, an dem immer mehr los zu sein scheint, auch hier gibt es sicherlich Potential für Verbesserungen. Hier ist der moderne Stress ganz deutlich zu fühlen. Zahnradbahn, Stadtbahn, gnadenlos gasgebender Autoverkehr und über die Straße hetzende Passanten, die in den nahe gelegenen Geschäften „noch schnell“ was einkaufen wollen – etwas mehr Natur und Entschleunigung wären hier vonnöten.