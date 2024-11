Mehr Spaß am Fluss in Esslingen: Bauarbeiten laufen auf Hochtouren

Symbolbild

Der Reporter wollte den Goldenen Herbst am Neckar genießen und geriet dabei mitten in die Bauarbeiten…

Von Alexander Kappen

Esslingen. 20 Grad, Sonnenschein und das Ende Oktober – der Goldene Herbst ist da. Der Reporter wollte dies am Wasser genießen und macht sich auf an den Mettinger Neckarweg. An der Grenze von Esslingen zu Stuttgart befindet sich ein wunderschöner Neckarweg mit tollen ins Wasser hängenden Bäumen, jeder Menge Enten, Kraniche, Kanufahrer und ab und zu großen Känen die mit Metallschritt im Gepäck Richtung Rotterdam schippern…

Gewundert hat sich der Reporter dass weit und breit niemand zu sehen war. Umso besser dachte er sich und machte es sich auf einer Bank bequem. Hier waren noch Grillreste zu sehen… Andere Besucher schienen den Goldenen Herbst auch genutzt zu haben: Grillkohle und ein mit Müll überquellender Papierkorb.

Dann war klar warum niemand sonst unterwegs war: Bau-Fahrzeuge rasten über den schmalen Neckarweg. Die Modernisierungsarbeiten für das Neckarprojekt der Stadt Esslingen sind in vollem Gange und der Neckarweg ist eigentlich abgesperrt. Der Reporter war vor rund einem Jahr bei der Pressekonferenz der Stadt Esslingen für ein Stuttgarter Straßenmagazin und weiß deshalb um die Pläne zu „Mehr Spaß am Fluss“. Es sind verschiedene „Chill-Ecken“ geplant mit Sitzecken und auch ein Cafe direkt am Neckar. Allerdings waren die Absperrungen geöffnet, sodass der Reporter von einem erlaubten Durchgang ausging. Ein Trupp von Architekten mit Bauhelmen klärte den Reporter auf: „Kein Durchgang!“

So machte er sich auf, um wieder auf die Straße zu gelangen und seufzte: „Warum nicht 30 Jahre früher die ganzen Verschönerungsarbeiten am Esslinger Neckarufer?“