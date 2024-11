Reichenbach: Feuerteufel hat es auf Gartenhütten abgesehen

Symbolbild / Weberje / Pixelio

Schon wieder eine Brandserie. Diesmal in Reichenbach (nahe Plochingen).

Von Alexander Kappen

Reichenbach. Man kann sagen in Reichenbach fängt es an grün zu werden, die Schwäbische Alb ist in Reichweite. Gleich hinter Plochingen gelegen, gibt es hier natürlich viele Schrebergärten mit schönen Hütten. Die sind nun aber nicht mehr sicher.

Am vergangenen Dienstag brannte in einer Gartensiedlung eine Hütte. Gegen 20.45 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein. In der Neuwiesenstraße wimmelte es dann vor Blaulicht. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort.

Der Sachschaden beträgt 15 000 Euro. Der Reporter als Gartenpächter spricht sein Beileid aus, denn er weiß wie viel Spaß so ein Kleingarten bringen kann.

Die Ermittler prüfen nun ob es Zusammenhänge mit einer Brandserie in Reichenbach gibt die im September 2023 begonnen hat. Seitdem brennen im Ort regelmäßig Gartenhütten, Hecken oder auch Mülltonnen. Der Reporter hofft dass der Brandleger oder die Brandlegerin schnell gefasst wird bevor noch mehr wertvolle Kleingärten Schaden nehmen…

Zeugenhinweise bitte ans Polizeirevier Esslingen. Einen Feuerteufel kann man bekannterweise nur mit Zeugen oder mit Videofallen schnappen, die aber wohl recht teuer sind und der Ort wo man die anbringt ist Glückssache und wohl die „Nadel im Heuhaufen“.