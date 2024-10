Umstellung auf Winterzeit 2024: Auswirkungen auf Bus und Bahn

inn Mund / Unsplash

Stuttgart. Im Jahr 2024 wird die Zeitumstellung auf die Winterzeit in der Nacht von Samstag, den 26. Oktober, auf Sonntag, den 27. Oktober, erfolgen. In dieser Nacht wurden die Uhren um eine Stunde von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zurückgestellt.

Dies führt dazu, dass die Stunde von 2:00 bis 2:59 Uhr in der Zeitrechnung doppelt existiert. Für viele stellt sich die Frage, wie sich diese Umstellung auf die Fahrpläne von Bus und Bahn auswirkt.

Nachtbusse der SSB

Die Nachtbusse der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) sind nicht von der Zeitumstellung betroffen. Sie werden weiterhin wie gewohnt die gesamte Nacht über betrieben. Über die Nacht hinweg bieten die SSB-Nachtbus-Linien N1 bis N10 Abfahrten ab Schlossplatz zu den Zeiten 1:20 Uhr, 2:00 Uhr, 2:30 Uhr, 3:10 Uhr und 3:40 Uhr an.

Es ist jedoch zu beachten, dass die Abfahrten um 3:10 Uhr und 3:40 Uhr nach der neuen Winterzeit, also 4:10 Uhr und 4:40 Uhr in der alten Zeit, stattfinden. In dieser Nacht fahren zu diesen Zeiten keine Nachtbusse mehr.

S-Bahn

Die S-Bahn hat während der Zeitumstellung einige Besonderheiten. Die Züge, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag verkehren, richten sich sowohl nach der Sommer- als auch nach der Winterzeit.

Dies bedeutet, dass in der „doppelten“ Stunde einige Züge zusätzlich verkehren. Folgend die Abfahrtszeiten der S-Bahn-Linien in dieser Nacht:

S1 : Abfahrt um 2:38 Uhr von Plochingen und um 2:16 Uhr von Herrenberg

: Abfahrt um 2:38 Uhr von Plochingen und um 2:16 Uhr von Herrenberg S2 : Abfahrt um 2:48 Uhr von Schorndorf und um 2:04 Uhr von Filderstadt

: Abfahrt um 2:48 Uhr von Schorndorf und um 2:04 Uhr von Filderstadt S3 : Abfahrt um 2:11 Uhr in Backnang und um 2:00 Uhr in Vaihingen

: Abfahrt um 2:11 Uhr in Backnang und um 2:00 Uhr in Vaihingen S4 : Abfahrt um 2:36 Uhr in Ludwigsburg und um 2:02 Uhr von der Schwabstraße

: Abfahrt um 2:36 Uhr in Ludwigsburg und um 2:02 Uhr von der Schwabstraße S5 : Abfahrt um 2:07 Uhr in Bietigheim und um 2:22 Uhr von der Schwabstraße

: Abfahrt um 2:07 Uhr in Bietigheim und um 2:22 Uhr von der Schwabstraße S6: Abfahrt um 2:03 Uhr von Weil der Stadt und um 2:12 Uhr von der Schwabstraße

Regionalverkehr

Im Regionalverkehr gelten besondere Regelungen. Züge, die vor 3:00 Uhr abfahren, orientieren sich nach der Sommerzeit. Züge, die später abfahren, sind hingegen nach der Winterzeit im Einsatz.

Regionale Nachtbusse

Die regionalen Nachtbusse fahren in dieser Nacht ebenfalls wie gewohnt und sind nicht von der Zeitumstellung betroffen. Somit wird sich der Fahrbetrieb im gewohnten Rahmen fortsetzen und auch die Fahrgäste, die spät unterwegs sind, müssen sich um die Umstellung nicht kümmern.

Fahrplanauskünfte im Internet oder über die App

Wenn Fahrgäste auf die Fahrplanauskünfte zugreifen möchten, sollten sie beachten, dass die VVS-Fahrplanauskunft die „doppelte“ Stunde von 2:00 bis 3:00 Uhr nicht korrekt anzeigen kann. Insbesondere für Nachtschwärmer, die in diesem Zeitraum reisen wollen, ist es ratsam, sich an der Sommerzeit zu orientieren, um die richtigen Fahrzeiten zu ermitteln.

Insgesamt zeigt sich, dass die Zeitumstellung preistechnisch konsistent gehandhabt wird und für viele Fahrgäste keine großen Veränderungen im Betriebsablauf von Bus und Bahn zur Folge hat.